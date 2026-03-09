Albums, aventures et poésie : les livres jeunesse à découvrir ce printemps

Le printemps invite à ralentir et à rêver. Albums poétiques, aventures malicieuses, mangas doux ou contes revisités : voici une sélection de livres jeunesse pour lire, imaginer et grandir en famille. La chronique saisonnière pour toute la famille est arrivée : prêt à voir éclore les premiers bourgeons ? Pourquoi ne pas craquer pour l’un des ouvrages de la sélection jeunesse d’Unidivers ? De l’aventure, de la fantasy, du mystère, mais aussi des récits sensibles et psychologiques : il y en a pour tous les goûts dans cette nouvelle chronique. Ne tardez pas à la découvrir.

Repères : quels livres jeunesse selon l’âge des enfants ?

La littérature jeunesse accompagne chaque étape de l’enfance. Selon l’âge, les besoins de lecture évoluent : manipulation, observation, imagination ou premières lectures autonomes.

Dès la naissance : livres cartonnés et images contrastées pour éveiller les sens.

: livres cartonnés et images contrastées pour éveiller les sens. Dès 2 ans : premiers albums narratifs pour découvrir le quotidien et les émotions.

: premiers albums narratifs pour découvrir le quotidien et les émotions. Dès 4 ans : histoires plus construites qui nourrissent l’imaginaire.

: histoires plus construites qui nourrissent l’imaginaire. Dès 7 ans : bandes dessinées et mangas pour encourager la lecture autonome.

: bandes dessinées et mangas pour encourager la lecture autonome. Dès 11 ans : récits initiatiques et romans graphiques abordant des thèmes plus profonds.

Bébé lecteur – dès la naissance

Cachés dans la forêt, Mel Matthews (Minedition)

Animaux – Jeu – Parentalité

Cachés dans la forêt, Mel Matthews (Minedition) — février 2026, 16 p, 12,90€

Les bébés animaux se sont cachés dans la forêt ! L’enfant lecteur aide chaque animal à retrouver son bébé en tournant les grandes et les petites pages jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau ensemble.

Minedition nous propose un nouveau livre-jeu, avec un album dans un album ! Parcourez les belles illustrations de Mel Matthews et partez à la recherche du parent et de l’enfant en défilant les pages dans un livre cartonné à découpes. Un album adapté aux tout-petits qui leur permettra de connaître le nom des animaux et de leurs petits, de manière ludique. Faisant travailler leur motricité autant que leur réflexion, cet album est parfait pour les enfants de bas âge.

L’avis d’Unidivers — Un livre-jeu ingénieux pour éveiller les tout-petits : manipulation, observation et premières découvertes de la nature se mêlent dans un album aussi simple que malin.

Découvrez aussi la version dans l’océan pour prolonger le jeu.

Après les premiers livres à manipuler, place aux albums qui accompagnent les premières découvertes du monde.

Petite enfance – dès 2 ans

Lune-Ville, Valérian Henry (Hélium)

Jour – Nuit – Quotidien

Lune-Ville, Valérian Henry (Hélium) — février 2026, 30 p, 13,90€

À Lune-Ville, Lune est persuadée que, de la grande horloge à l’étang, tout est fait pour l’accueillir. Mais au lever du jour, lorsque Lune est couchée et que Soleil s’éveille à son tour, la ville change de visage…

Aux côtés de Max, parcourez les rues de Lune-Ville durant la nuit et Soleil-Ville durant la journée. Défilez les pages cartonnées et prenez place dans le quotidien de Max qui va pêcher dans l’étang, qui monte dans sa camionnette et traverse sa ville avec les lampadaires qui scintillent quand Lune est de passage ou les tournesols qui tournent là où Soleil passe. Avec ses illustrations en papiers découpés, Valérian Henry invite les petites mains à découvrir les formes et les couleurs en douceur.

L’avis d’Unidivers — Un album poétique et graphique où la ville devient un théâtre d’ombres et de lumières.

À mesure que les enfants grandissent, les histoires s’enrichissent.

Maternelle – dès 4 ans

Un peu beaucoup, Olivier Tallec (École des loisirs)

Animaux – Environnement – Humour

Un peu beaucoup, Olivier Tallec — février 2026, 32 p, 10,50€

C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin…

Olivier Tallec est de retour avec son écureuil malicieux. Cette fois-ci, le petit mammifère nous explique comment prendre soin de son arbre, en ne prenant qu’un peu de ses ressources. Toujours avec humour et tendresse, l’auteur nous emporte dans une folle aventure où notre héros espiègle rappelle avec légèreté l’importance de protéger son environnement.

L’avis d’Unidivers — Une fable écologique drôle et intelligente portée par un personnage irrésistible.

Dernière de couvée, Oriane Lallemand, Laure Hédon (Flammarion Jeunesse)

Un matin dans la forêt, un arbre, un nid, quatre petits…

Suivez le premier envol de la petite dernière de la famille. Défilez les pages et regardez-la grandir petit à petit, non pas en retard mais à son propre rythme. Un récit initiatique qui célèbre l’amour et l’acceptation de soi.

L’avis d’Unidivers — Une histoire délicate sur le rythme propre à chacun, portée par des illustrations pleines de douceur.

Lorsque la lecture devient plus autonome, les récits s’ouvrent à de nouveaux formats.

Junior – dès 7 ans

Pompom & Compagnie, Furuyan

Pompon est un chien tout mignon qui s’émerveille de tous les instants de la vie…

Prenez place dans la maison de Pompom, ce petit chien adorable qui nous emmène dans son quotidien. Furuyan nous plonge dans un univers tendre fait de strips courts et drôles.

L’avis d’Unidivers — Un manga lumineux et accessible qui capture les petits bonheurs du quotidien.

Ados – dès 11 ans

Sauvage, Rosalia Radosti (Ankama)

Dans le lointain royaume de Val des Roses naît Sauvage…

À la croisée entre la fable douce-amère, le conte détourné et l’épopée initiatique, cet album revisite les codes du conte classique.

L’avis d’Unidivers — Une relecture audacieuse et sombre du conte traditionnel.

Du premier livre cartonné que l’on manipule avec les doigts aux récits initiatiques qui ouvrent l’imaginaire, cette sélection célèbre la richesse de la littérature jeunesse. Une invitation à grandir, rêver et s’émerveiller — comme les bourgeons du printemps qui s’ouvrent doucement au soleil.