Pleurtuit. Les jardins du château du Montmarin sont classés et se visitent…

Le château de Montmarin à Pleurtuit en Ille-et-Vilaine invite le public à découvrir les jardins remarquables du domaine, classé monument historique depuis 1966. Le site est la propriété de la famille de Ferrand depuis 1885 ; la priorité de celle-ci a été de créer plusieurs jardins et d’en restaurer d’autres au sein de cette belle demeure, qualifiée de malouinière. Le parc du château a fait l’objet d’un classement en 1995 : labellisé Jardins Remarquables.

Le château de Montmarin se situe sur les bords du fleuve côtier la Rance, à environ douze kilomètres de Saint-Malo (35). La malouinière tire son appellation du nom des résidences secondaires de plaisance, construites par les riches armateurs de la cité corsaire à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et destinées à recevoir leurs amis. Celle de Pleurtuit a été bâtie en 1758 !

Le Domaine du Montmarin possède deux façades distinctes: la première fait face à la cour d’honneur et aux communs ; elle arbore une ordonnance sobre agrémentée d’un superbe bassin et des bustes de Carrare. L’autre façade domine la Rance et présente une ornementation plus riche ; elle offre de larges vues sur le parc, qui mettent en valeur les massifs à la française en premier plan.

Le parc est composé de quatre jardins, outre le potager.

Le jardin à l’anglaise est l’œuvre des ancêtres de Thibault de Ferrand, le propriétaire actuel de la sixième génération ; la création a nécessité sept années de travail, entre 1885 et 1892. Il est séparé par les sculptures, représentant des lions qui donnent sur une première terrasse, de la partie historique du jardin à la française du XVIIIe siècle, qui offre une parfaite symétrie !

la sortie du jardin à la française avec les lions les agapanthes et les crinums



Le jardin de rocaille qui se trouve sur les bords de la Rance, a lui, été rénové pendant la période de l’entre deux guerres. L’allée, qui date du chantier naval, est artificielle. Elle a été réaménagée en jardin de falaise…

La pépinière du Domaine du Montmarin commercialise de nombreuses plantes et espèces qui font la joie et la fierté des jardiniers amateurs et agueris

Le Domaine du Montmarin a été construit en 1758 sur la côte d’Emeraude par le Seigneur Aaron Pierre Magon du Bosc (1738-1777), originaire de Saint-Servan-sur-Mer (35), devenu aujourd’hui un quartier de Saint-Malo (35). Elle est la seule malouinière sur la rive gauche de la Rance ; elle se distingue par sa grâce et sa fantaisie, contrairement aux autres malouinières de la rive droite, qui sont plus austères. Quant Pierre Magon du Bosc s’éteint le 17 septembre 1777, il laisse de nombreuses dettes obligeant sa veuve Anne Perrine, 35 ans, à se séparer du domaine de Montmarin.

Seigneur Aaron Pierre Magon du Bosc

En 1782, l’armateur Benjamin Dubois (1749-1797) achète le domaine en vente judiciaire à la veuve Magon, car sa situation face à l’estuaire de la Rance est l’endroit idéal pour installer un chantier naval. Il en fait l’un des plus importants chantiers navals du XVIIIe siècle. Benjamin Dubois installe aussi une digue qui permet d’amarrer jusqu’à dix navires en construction, au fond de cette baie abritée en eau profonde. En tout, plus de 300 bateaux sont sortis du domaine, dont ceux de l’explorateur et officier de marine Louis-Antoine Bougainville (1729-1811).

Benjamin Dubois

Louis-Antoine Bougainville

Au décès de son père, et faute de navire à construire, Alexandre Dubois (1781-1845), le fils de Benjamin Dubois, transforme le bassin de Montmarin en étang et y construit un moulin à marée, resté en activité jusqu’à la Grande Guerre, et qui sera détruit par l’occupant au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Parce que d’une part l’attachement sentimental et familial du lieu est grand et d’autre part parce que les difficultés financières à entretenir le domaine, Thibault de Ferrand a le projet d’organiser des visites intérieures du château pour l’été 2026. Les appartements, tel le grand salon, ancien salon de musique au XVIIIe siècle, jusqu’ici restés privés, seront ouverts au public. Les visiteurs pourront notamment découvrir les parquets typiques des malouinières qui sont les derniers du genre…

Thibault de Ferrand

Infos pratiques

Domaine du Montmarin – 28 rue de Cancaval à Pleurtuit (35)

Ouvert tous les après-midi sauf le samedi, jusqu’au 31 octobre 2025

Le domaine du Montmarin est organisateur de mariage. Il peut accueillir des réceptions jusqu’à 160 à 180 personnes assises.

Contact : 02 99 88 58 79