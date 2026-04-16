Paimpol. Le printemps ouvre grand les portes de l’abbaye de Beauport

À Paimpol, l’abbaye de Beauport signe un printemps 2026 en beauté : Concerts du soir, nouveau festival jeune public, déambulations, visites et surprises dans les jardins composent une saison où patrimoine, création et vivant cessent d’être des mots convenus pour redevenir des expériences. D’avril à juin, Beauport n’accumule pas des rendez-vous, elle installe un climat.

À peine les beaux jours reviennent-ils que l’abbaye de Beauport semble retrouver sa respiration propre entre pierres blondes, horizon marin, herbes en mouvement et silence habité. Pour cette saison 2026, le site de Paimpol ne se contente pas d’aligner spectacles, visites et animations. Il compose bien davantage qu’un programme et invente une manière d’habiter les lieux, de les écouter, de les traverser avec plus d’attention.

C’est sans doute ce qui rend cette proposition printanière si convaincante. Beauport ne cède ni à l’agitation culturelle, ni à la muséification polie. L’abbaye tient une ligne plus rare, plus fine, où l’exigence artistique, la transmission, l’enfance, la nature et le patrimoine s’accordent sans jamais se neutraliser. Le résultat a de l’allure, et surtout, il a une âme.

Les Vendredis de Beauport, ou l’élégance de commencer le week-end autrement

Parmi les nouveautés les plus inspirées de cette saison, Les Vendredis de Beauport installent un nouveau rituel entre mi-mai et début juin. Quatre concerts en début de soirée, à l’heure où la lumière glisse sur les murs de l’abbaye et où la semaine commence enfin à lâcher prise. L’idée est belle parce qu’elle est simple. Offrir une parenthèse sonore avant le tumulte du week-end, dans un lieu qui invite moins à consommer qu’à entrer en résonance.

Le cycle s’ouvrira le 15 mai avec Marc Euvrie et Passages, projet né de sa rencontre avec le photographe Antoine Cardi. La notion de frontière y devient matière sensible, au croisement de la musique et de l’image. Le 22 mai, le Trio Zaïna fera entendre une musique polyglotte, nourrie de traditions vocales, d’improvisation et d’arrangements issus des musiques anciennes. Le 29 mai, Denez Prigent viendra avec Iliz Tro, dans une formule où les gwerzioù, traditionnelles ou composées par lui, retrouveront à Beauport un écrin à leur mesure. Enfin, le 5 juin, Marie Bobin et François Gaillard proposeront Jeter l’Encre, concert dessiné poétique et documentaire consacré à l’océan, entre pinceaux, chant, piano, flûte traversière et accordéon.

Dans cette suite de rendez-vous, rien ne paraît plaqué. Tout semble au contraire relever d’un choix cohérent, attentif à l’esprit du lieu, à sa relation au paysage, à sa profondeur silencieuse. Les portes ouvrent à 18 h 30, les concerts débutent à 19 h. Réservation obligatoire.

Les Marmailleries, un nouveau festival jeune public qui choisit l’intelligence sensible

Autre nouveauté de ce printemps, Les Marmailleries de Beauport donnent naissance à un festival jeune public qui semble avoir été conçu avec un vrai tact. Ici, l’enfance n’est pas envisagée comme une cible à distraire, mais comme une puissance de curiosité, d’étonnement, de perception. C’est une différence décisive, et elle se sent immédiatement dans la programmation.

Les 16 et 17 avril à 15 h 30, Pluie ?, spectacle sonore participatif imaginé par Benoît Sicat avec le Collectif 16 rue de Plaisance, propose aux tout-petits dès 12 mois une expérience joyeuse, où l’on réapprend qu’il peut faire beau quand il pleut. Les 18 et 19 avril à 15 h 30, Ô Fontaine, du Théâtre Cabines, écrit et joué par Rémi Lelong, mis en scène par Pascaline Marot, avec un paysage sonore de Boris Papin, reviendra sur un souvenir d’enfance lié à l’eau, à l’émerveillement et à la mémoire, dans une forme pensée pour les enfants à partir de 6 ans.

Autour de ces spectacles, plusieurs propositions prolongent l’expérience sans la diluer. Pat’Patouille, à 10 h 30, invite les enfants de 1 à 3 ans à explorer les textures et les matières. Le Rallye aquatique, à 14 h 30, entraîne les familles dans un jeu d’observation et de rapidité. Le Conte sous l’arbre à palabres, à 16 h, réintroduit ce temps précieux où l’on s’assoit pour écouter. Là encore, Beauport touche juste. Le jeune public n’y est pas traité à la baisse, mais accueilli dans sa pleine capacité d’attention.

BAM !, VILAINE, déambulations et musiques en partage

L’abbaye de Beauport s’associe aussi au centre culturel La Sirène et à L’image qui parle pour une nouvelle édition du festival BAM !, imaginé en commun à Paimpol. Cette circulation entre lieux et partenaires dit quelque chose d’essentiel. Beauport ne se referme pas sur sa seule aura patrimoniale. Elle demeure un acteur culturel pleinement vivant dans son territoire.

Le 8 mai à 21 h, à La Sirène, TOmm BeRv Quartet revisitera des collectages issus des musiques traditionnelles de l’océan Indien, des Antilles, de Louisiane et de Bretagne. Le 9 mai à 19 h, à l’abbaye, VILAINE fera entendre ses compositions polyphoniques autour de figures féminines plurielles, libres, troubles, tendres ou vengeresses. Le 10 mai à 15 h, au départ de la base de Poulafret, DANSONG ENSEMBLE proposera une déambulation chantée et dansée, entre théâtre, chant et énergie hip-hop. Trois formes différentes, mais un même désir de faire circuler les corps, les voix et les récits au plus près du public.

Visiter Beauport, non comme un décor, mais comme une épaisseur de temps

Le printemps à Beauport ne se réduit pas à la scène. L’abbaye demeure aussi un lieu de transmission, de médiation et de découverte. La visite thématique Les jardins, quelle histoire !, proposée tous les dimanches de mai à 11 h, interroge les regards portés sur la nature, du passé au présent. Les visites famille, destinées aux enfants de 6 à 12 ans, sont programmées du 11 au 15 avril puis du 20 au 26 avril à 11 h. Quant à la visite découverte, elle reste l’incontournable pour entrer dans les huit siècles d’histoire de l’abbaye, en avril, lors des week-ends prolongés de mai, puis tous les jours en juin à 14 h 30.

Beauport a l’intelligence de ne pas opposer patrimoine et création. Les visites ne servent pas ici de supplément sérieux à une programmation plus séduisante. Elles participent du même geste. Faire sentir que ce lieu a traversé le temps, et qu’il continue, aujourd’hui encore, de produire de la présence.

Surprises aux jardins, ou la douceur très contemporaine de l’attention

Autre nouveauté 2026, Surprises aux jardins ! invite à une promenade libre dans le jardin clos et le verger de l’abbé. Jeux, installations poétiques, découvertes sensorielles, bancs-brouettes pour faire halte, passage secret vers la cabane des jardiniers, moutons à proximité, verger conservatoire : le parcours se construit comme une invitation à ralentir. À regarder mieux. À s’attarder. À reprendre contact, simplement, avec le vivant.

Le projet, soutenu par le Département des Côtes-d’Armor et Côtes-d’Armor Destination, a été imaginé avec Maïa Thibault de l’association Anémochorie, à partir de matériaux de récupération. Là encore, Beauport évite le discours trop appuyé. L’écologie n’est pas ici un slogan ajouté au programme. Elle s’incarne dans des usages, des gestes, des formes simples, dans une manière de rendre la nature à nouveau fréquentable, sensible, presque intime.

Une saison qui ne remplit pas le temps libre, mais le réaccorde

Ce que réussit Beauport ce printemps, au fond, est assez rare. L’abbaye ne se contente pas d’occuper les beaux jours. Elle leur donne une tonalité. Elle fait tenir ensemble les enfants et les adultes, la mémoire et le présent, les chants et les jardins, la contemplation et le partage. Elle rappelle surtout qu’un lieu patrimonial peut être autre chose qu’un décor prestigieux ou un sanctuaire figé. Il peut devenir une scène douce, un laboratoire d’attention, un espace de respiration.

À l’heure où tant de programmations s’essoufflent à vouloir faire événement, Beauport choisit une voie plus fine. Plus habitée. Plus juste. Une voie qui n’impressionne pas à grand bruit, mais qui laisse durablement une trace. C’est sans doute le meilleur signe d’une saison réussie.

Informations pratiques

Abbaye de Beauport

Rue de Beauport

22500 Paimpol

Tél. : 02 96 55 18 58

Email : contact@abbayebeauport.com

Site : abbayebeauport.com

À noter

Plusieurs rendez-vous sont sur réservation, notamment les concerts des Vendredis de Beauport et certains spectacles des Marmailleries. D’autres propositions, visites ou animations sont accessibles selon les modalités précisées par l’abbaye.

Photos : copyright Abbaye de Beauport