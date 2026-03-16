Rennes. Transat en ville 2026, une grande plage de plaisirs en juillet et août

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Pour sa 22e édition, Transat en Ville revient animer l’été rennais du 11 juillet au 22 août 2026.

Organisé et produit par la Ville de Rennes, le festival propose à nouveau une programmation gratuite et éclectique mêlant concerts, spectacles et animations. Inscrit au cœur du dispositif Cet été à Rennes, l’événement investit à la fois le centre-ville et de nombreux quartiers rennais : Baud-Chardonnet, Courrouze, Blosne, Bréquigny, Prairies Saint-Martin et Gayeulles.

Transats, bonne humeur, détente, musique en plein air… Place à la détente entre amis ou en famille !

Le festival Transat en ville revient du 11 juillet au 22 août 2026 pour six semaines de festivités 100% gratuites.

Tous les jeudis dans les quartiers et les samedis sur la place de la Mairie, profitez de concerts, spectacles et ateliers pour petits et grands. Difficile de résister à l’appel des transats spécialement installés pour l’occasion…

La programmation du festival sera dévoilée à partir du 10 juin.