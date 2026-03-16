Rennes. Transat en ville 2026, une grande plage de plaisirs en juillet et août

Pour sa 22e édition, Transat en Ville revient animer l’été rennais du 11 juillet au 22 août 2026.

Organisé et produit par la Ville de Rennes, le festival propose à nouveau une programmation gratuite et éclectique mêlant concerts, spectacles et animations. Inscrit au cœur du dispositif Cet été à Rennes, l’événement investit à la fois le centre-ville et de nombreux quartiers rennais : Baud-Chardonnet, Courrouze, Blosne, Bréquigny, Prairies Saint-Martin et Gayeulles.

Transats, bonne humeur, détente, musique en plein air… Place à la détente entre amis ou en famille !

Le festival Transat en ville revient du 11 juillet au 22 août 2026 pour six semaines de festivités 100% gratuites.

Tous les jeudis dans les quartiers et les samedis sur la place de la Mairie, profitez de concerts, spectacles et ateliers pour petits et grands. Difficile de résister à l’appel des transats spécialement installés pour l’occasion…

La programmation du festival sera dévoilée à partir du 10 juin.