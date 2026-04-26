Après-midi Jeux société Bibliothèque Maurepas Rennes
Après-midi Jeux société Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 17 juin 2026.
Après-midi Jeux société Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 17 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine
Juin du numérique: la vie derrière l’écran
Les médiateurs numériques, l’association Latitudes et l’équipe Médiation Déchets de Rennes (DDRE) s’associent pour proposer un moment de découverte des enjeux et de l’impact du numérique grâce à une sélection variée de jeux de société.
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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