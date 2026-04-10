Espèces disparues ? ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Espèces disparues ? ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes jeudi 11 juin 2026.
Espèces disparues ? ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Jeudi 11 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Espèces disparues ?, de Stéphane Jaubertie par l’Atelier de 17h44, encadré par Alice Millet. Fantaisie.
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Espèces disparues ?, de Stéphane Jaubertie | par l’Atelier de 17h44, encadré par Alice Millet | Fantaisie
Lors d’une soirée dans un musée, quelques humains dociles se libèrent de leur “puces de confort”, réveillant ainsi leur instinct primaire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/especes-disparues-pleins-feux-jeu-11-juin-a-20h30
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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