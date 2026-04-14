Espèces disparues ?, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Espèces disparues ? Jeudi 11 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

Espèces disparues ?, de Stéphane Jaubertie | par l’Atelier de 17h44, encadré par Alice Millet | Fantaisie

Lors d’une soirée dans un musée, quelques humains dociles se libèrent de leur “puces de confort”, réveillant ainsi leur instinct primaire.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/especes-disparues-pleins-feux-jeu-11-juin-a-20h30 »}]

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Espèces disparues ?, de Stéphane Jaubertie par l’Atelier de 17h44, encadré par Alice Millet. Fantaisie.

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