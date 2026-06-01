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FORUM des quartiers NORD-EST, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes

FORUM des quartiers NORD-EST, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes

FORUM des quartiers NORD-EST, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place Lucie et Raymond Aubrac

Adresse : Place Lucie et Raymond Aubrac

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

FORUM des quartiers NORD-EST Mercredi 17 juin, 15h00 Place Lucie et Raymond Aubrac Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Tour d’horizon sur les ressources associatives et les services publics des quartiers Nord-Est
Sport, culture, activités estivales et pour l’année, accès aux droits
stands d’informations et animations avec tous les partenaires

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « dqne@ville-rennes.fr »}]
informations et animations

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