FORUM des quartiers NORD-EST, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes
FORUM des quartiers NORD-EST, Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes mercredi 17 juin 2026.
FORUM des quartiers NORD-EST Mercredi 17 juin, 15h00 Place Lucie et Raymond Aubrac Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00
Tour d’horizon sur les ressources associatives et les services publics des quartiers Nord-Est
Sport, culture, activités estivales et pour l’année, accès aux droits
stands d’informations et animations avec tous les partenaires
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informations et animations
VDR
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