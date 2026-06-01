Les Ateliers de la Fabrique d’innovation, Bibliothèque universitaire Beaulieu, Rennes

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Mardi 16 juin, 17h00 Bibliothèque universitaire Beaulieu Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T17:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T17:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:30:00+02:00

Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #18 : les aspects sociétaux de l’innovation

Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du Campus Innovation de l’Université de Rennes sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.

PROGRAMME

16h45 – Accueil

17h – Nous travaillerons ensemble sur les aspects sociétaux de l’innovation avec :

– Alexandre Martin, designer du projet IRIS-E, Université de Rennes.

– Camille Laurent, doctorante CIFRE en psychologie au sein du laboratoire LP3C, Université Rennes 2.

– Intervenant « portrait »

– Intervenant « recherche »

17h40 – Session d’idéation collective : Peut-on casser la courbe d’adoption de l’innovation ?

18h15 – Questions diverses et échanges

INFORMATIONS PRATIQUES

L’événement est gratuit mais il est sur inscription.

L’atelier se déroulera au « Beau Lieu » de la Bibliothèque Universitaire Beaulieu – Université de Rennes , bâtiment 40, salle verte.

L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.

Contact : campusinnovation@univ-rennes.fr

Site web : campus-innovation.univ-rennes.fr

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233431 https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos;https://www.instagram.com/burennes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1990415660822?aff=oddtdtcreator »}] [{« link »: « https://campus-innovation.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr »}] La bibliothèque se situe dans le bâtiment 40 du campus Beaulieu, à proximité de l’arrêt de bus Beaulieu-INSA. Accès libre et gratuit

Session #18 – Les aspects sociétaux de l’innovation innovation atelier entreprise chercheur idéation réseautage université