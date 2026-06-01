Semaine QVCT 2026 – Atelier d’écriture, Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses), Rennes

Semaine QVCT 2026 – Atelier d’écriture Mardi 16 juin, 09h00 Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00

Le monde du travail fait face à des transformations majeures - arrivée confirmée de l’Intelligence Artificielle, prédominance des enjeux humains et de la dimension psychosociale, … – et nous impose de réfléchir collectivement à la manière dont nous souhaitons relever ce défi.

La conférence de cette année inspirée par le vécu et le quotidien des agents de l’Université de Rennes, vise à explorer plusieurs dimensions de l’équilibre subtil entre recherche d’efficacité au quotidien et maintien d’un engagement durable et en bonne santé pour chacun. Pour cela nous allons utiliser l’outil de théâtre pour discuter avec vous 4 besoins fondamentaux !

Faire SENS

Faire ENSEMBLE

Faire du BIEN

Faire du MIEUX

Une semaine pour prendre du recul sur le travail, des moments de respiration, une opportunité de discussion !

Ateliers d’écriture : Encadrés par un comédien et le psychologue Patrick Charrier, 20 volontaires de l’université coécrivent, à partir de situations issues du travail réel, des scénarios de théâtre forum autour des thématiques suivantes : faire sens, l’importance des rituels et la conciliation des vies professionnelle et personnelle. Ensemble, ils réfléchissent aux besoins à prendre en compte tant pour les managers que pour les collaborateurs.

Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) 263 Avenue Général Leclerc, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/329827?lang=fr »}]

20 volontaires encadrés par un comédien et le psychologue Patrick Charrier