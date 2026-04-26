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Lectures en réalité augmentée Bibliothèque Maurepas Rennes

Lectures en réalité augmentée Bibliothèque Maurepas Rennes

Lectures en réalité augmentée Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Maurepas

Adresse : 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Lectures en réalité augmentée Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 17 juin, 16h30

Lectures entre 7 et 10 ans

Lire c’est bien ! Lire, imaginer et rêver c’est mieux ! Venez découvrir les lectures en réalité augmentée où les décors et les héros sortent littéralement du cadre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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