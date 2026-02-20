Dommages Le Bacchus Rennes 16 – 20 juin Tarifs : 25€ et 19€

Dommages est une comédie en hommage au Vaudeville mais avec des dommages collatéraux.

La pièce débute sur les chapeaux de roue avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes s’enchainent…

La question se pose : arriveront-ils au bout de cette pièce déjantée ? Les comédiens redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré.

Cette comédie écrite à huit mains et mise en scène au cordeau par Michel Frenna va de surprise en surprise et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer.

Très certainement la comédie de l’année (d’après eux-mêmes).

Auteurs : Céline Groussard, Elodie Poux, Julie Villers, Michel Frenna

Actrices : Julie Villers, Anais Tempère-Lebreton et Angie Degrolard

[https://youtu.be/f7Uovf5QPuw](https://youtu.be/f7Uovf5QPuw)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8180-dommages-juin-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



