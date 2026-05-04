Carrefour des pédagogies Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Mardi 16 juin, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Le mardi 16 juin aura lieu le « Carrefour des pédagogies ». Dédié à la communauté enseignante de l’université de Rennes, cet événement mettra en lumière la diversité des pratiques pédagogiques.

**08h30-09h00 Accueil**

**09h00-09h30 Activité d’accueil et présentation de la journée​**

**9h30-10h30 Retours d’expériences thématiques**

* Enseigner par projet, par problème, avec des cas cliniques, cas pratiques

* Enseigner par le jeu, simulation, jeu de rôle

* Enseigner hors les murs : tiers-lieux, fablabs

* Enseigner en formation par alternance

* Enseigner à distance en mode hybride, utiliser les MOOC

* Utiliser l’évaluation par les paires et l’évaluation en cours d’apprentissage (QCM, activités d’entraînement, flash cards…)

* Enseigner en transdisciplinarité, pluridisciplinarité

* Intégrer les Transitions Ecologiques et Sociales dans son enseignement

**10h30-10h45 Pause**

**10h45-12h15 Atelier de co-production au choix**

* Evaluer à l’ère de l’IA

* Enseigner à l’ère de l’IA

* Pédagogie de l’alternance

* Evaluer les travaux de groupe

**12h30-13h45 Déjeuner**

**14h00-15h00 Retours d’expériences thématiques**

* Enseigner par projet, par problème, avec des cas cliniques, cas pratiques

* Enseigner par le jeu, simulation, jeu de rôle

* Enseigner hors les murs : tiers-lieux, fablabs

* Enseigner en formation par alternance

* Enseigner à distance en mode hybride, utiliser les MOOC

* Utiliser l’évaluation par les paires et l’évaluation en cours d’apprentissage (QCM, activités d’entraînement, flash cards…)

* Enseigner en transdisciplinarité, pluridisciplinarité

* Intégrer les Transitions Ecologiques et Sociales dans son enseignement

**15h15-16h45 Atelier au choix**

* Accompagner les étudiants vers la réussite en L1

* Intégrer les TES dans mon enseignement

* Le hall : conseil pédagogique et stands enseignants

* Atelier pour les référents pédagogiques

**16h45-17h00 Clôture de la journée**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-16T17:00:00.000+02:00

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https://enquetes.univ-rennes.fr/index.php/216328?newtest=Y&lang=fr

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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