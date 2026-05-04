Carrefour des pédagogies Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes
Carrefour des pédagogies Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes mardi 16 juin 2026.
Carrefour des pédagogies Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Mardi 16 juin, 08h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Le mardi 16 juin aura lieu le « Carrefour des pédagogies ». Dédié à la communauté enseignante de l’université de Rennes, cet événement mettra en lumière la diversité des pratiques pédagogiques.
**08h30-09h00 Accueil**
**09h00-09h30 Activité d’accueil et présentation de la journée**
**9h30-10h30 Retours d’expériences thématiques**
* Enseigner par projet, par problème, avec des cas cliniques, cas pratiques
* Enseigner par le jeu, simulation, jeu de rôle
* Enseigner hors les murs : tiers-lieux, fablabs
* Enseigner en formation par alternance
* Enseigner à distance en mode hybride, utiliser les MOOC
* Utiliser l’évaluation par les paires et l’évaluation en cours d’apprentissage (QCM, activités d’entraînement, flash cards…)
* Enseigner en transdisciplinarité, pluridisciplinarité
* Intégrer les Transitions Ecologiques et Sociales dans son enseignement
**10h30-10h45 Pause**
**10h45-12h15 Atelier de co-production au choix**
* Evaluer à l’ère de l’IA
* Enseigner à l’ère de l’IA
* Pédagogie de l’alternance
* Evaluer les travaux de groupe
**12h30-13h45 Déjeuner**
**14h00-15h00 Retours d’expériences thématiques**
* Enseigner par projet, par problème, avec des cas cliniques, cas pratiques
* Enseigner par le jeu, simulation, jeu de rôle
* Enseigner hors les murs : tiers-lieux, fablabs
* Enseigner en formation par alternance
* Enseigner à distance en mode hybride, utiliser les MOOC
* Utiliser l’évaluation par les paires et l’évaluation en cours d’apprentissage (QCM, activités d’entraînement, flash cards…)
* Enseigner en transdisciplinarité, pluridisciplinarité
* Intégrer les Transitions Ecologiques et Sociales dans son enseignement
**15h15-16h45 Atelier au choix**
* Accompagner les étudiants vers la réussite en L1
* Intégrer les TES dans mon enseignement
* Le hall : conseil pédagogique et stands enseignants
* Atelier pour les référents pédagogiques
**16h45-17h00 Clôture de la journée**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-16T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-16T17:00:00.000+02:00
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https://enquetes.univ-rennes.fr/index.php/216328?newtest=Y&lang=fr
Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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