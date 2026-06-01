Semaine QVCT 2026 – Atelier d’écriture Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) Rennes
Semaine QVCT 2026 – Atelier d’écriture Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) Rennes mardi 16 juin 2026.
Semaine QVCT 2026 – Atelier d’écriture Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) Rennes Mardi 16 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
20 volontaires encadrés par un comédien et le psychologue Patrick Charrier
Le monde du travail fait face à des transformations majeures - arrivée confirmée de l’Intelligence Artificielle, prédominance des enjeux humains et de la dimension psychosociale, … – et nous impose de réfléchir collectivement à la manière dont nous souhaitons relever ce défi.
La conférence de cette année inspirée par le vécu et le quotidien des agents de l’Université de Rennes, vise à explorer plusieurs dimensions de l’équilibre subtil entre recherche d’efficacité au quotidien et maintien d’un engagement durable et en bonne santé pour chacun. Pour cela nous allons utiliser l’outil de théâtre pour discuter avec vous 4 besoins fondamentaux !
Faire SENS
Faire ENSEMBLE
Faire du BIEN
Faire du MIEUX
Une semaine pour prendre du recul sur le travail, des moments de respiration, une opportunité de discussion !
Ateliers d’écriture : Encadrés par un comédien et le psychologue Patrick Charrier, 20 volontaires de l’université coécrivent, à partir de situations issues du travail réel, des scénarios de théâtre forum autour des thématiques suivantes : faire sens, l’importance des rituels et la conciliation des vies professionnelle et personnelle. Ensemble, ils réfléchissent aux besoins à prendre en compte tant pour les managers que pour les collaborateurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-16T12:00:00.000+02:00
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https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/329827?lang=fr
Campus de Beaulieu – Bâtiment 01A – Salle 107 (salle des thèses) 263 Avenue Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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