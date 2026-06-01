Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes
Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes mardi 16 juin 2026.
Les Ateliers de la Fabrique d’innovation Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Mardi 16 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Session #18 – Les aspects sociétaux de l’innovation
**Les Ateliers de la Frabrique d’innovation – Session #18 : les aspects sociétaux de l’innovation**
Les Ateliers de la Fabrique d’innovation du [Campus Innovation de l’Université de Rennes](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/) sont des rendez-vous réguliers, ouverts aux praticien·nes de l’innovation qui souhaitent travailler ensemble sur des sujets concrets pour se former, s’entraîner, se confronter à des approches ou des connaissances nouvelles, échanger avec des pairs et développer des opportunités.
**PROGRAMME**
16h45 – Accueil
17h – Nous travaillerons ensemble sur les aspects sociétaux de l’innovation avec :
– Alexandre Martin, designer du projet IRIS-E, Université de Rennes.
– Camille Laurent, doctorante CIFRE en psychologie au sein du laboratoire LP3C, Université Rennes 2.
– Intervenant « portrait »
– Intervenant « recherche »
17h40 – Session d’idéation collective : Peut-on casser la courbe d’adoption de l’innovation ?
18h15 – Questions diverses et échanges
**INFORMATIONS PRATIQUES**
L’événement est gratuit mais il est sur inscription.
L’atelier se déroulera au « Beau Lieu » de la Bibliothèque Universitaire Beaulieu – Université de Rennes , bâtiment 40, salle verte.
L’objectif est de contribuer à la formation d’une communauté d’innovatrices et d’innovateurs durable qui pratiquent ensemble l’innovation sur le long terme et pourront faire émerger des projets. D’autres dispositifs (ressources en ligne, masterclasses…) seront mis en oeuvre dans cette même approche.
Contact : [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)
Site web : [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-16T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-16T18:30:00.000+02:00
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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu https://www.eventbrite.fr/e/1990415660822?aff=oddtdtcreator
Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233431
Cyril Gabbero
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