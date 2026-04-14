L’Hôtel du libre-échange, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

L’Hôtel du libre-échange Mardi 16 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau | par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier | Vaudeville

Pinglet et la femme de son associé Paillardin se donnent un rendez-vous adultère dans un hôtel borgne, ignorant que le mari, d’autres amants clandestins et toute une galerie de personnages farfelus s’y croisent déjà, provoquant un délire de quiproquos et de situations absurdes.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/l-hotel-du-libre-echange-pleins-feux-mar-16-juin-a-20h30 »}]

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier. Vaudeville. Théâtre

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