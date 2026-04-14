L’Hôtel du libre-échange, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
L’Hôtel du libre-échange, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes mardi 16 juin 2026.
L’Hôtel du libre-échange Mardi 16 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau | par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier | Vaudeville
Pinglet et la femme de son associé Paillardin se donnent un rendez-vous adultère dans un hôtel borgne, ignorant que le mari, d’autres amants clandestins et toute une galerie de personnages farfelus s’y croisent déjà, provoquant un délire de quiproquos et de situations absurdes.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/l-hotel-du-libre-echange-pleins-feux-mar-16-juin-a-20h30 »}]
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! L’Hôtel du libre-échange, de Georges Feydeau par l’Atelier de 17h46, encadré par Valéry Forestier. Vaudeville. Théâtre
Adec
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Clap aux vélos Boulevard de Chézy, Rennes Rennes 4 mai 2026
- Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes 4 mai 2026
- [Le Rheu] Une visite du centre de tri Paprec Bretagne Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue André Trasbot, à l’angle de la rue Jules Lallemand Rennes 4 mai 2026