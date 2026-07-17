Visite flash : Roger Edgar Gillet, Musée des beaux-arts, Rennes

Informations pratiques

Visite flash : Roger Edgar Gillet Dimanche 26 juillet, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:30:00+02:00

Le Musée des beaux-arts de Rennes propose une plongée dans l’univers singulier de Roger Edgar Gillet, artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public. Dans son œuvre profondément humaniste, l’humour, la lucidité et la dérision s’allient pour mettre en lumière les travers de nos sociétés. En co-production avec le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 17 45 »}, {« type »: « email », « value »: « mba-reservations@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/ »}]

Visite-flash de l’exposition temporaire consacrée à l’artiste Roger Edgar Gillet, un artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public.

Roger Edgar Gillet, Personnages et animaux, 1970 | Collection Nathalie Pollak Haas | © Photo Losi | © Adagp, Paris 2026