Informations pratiques

Visite flash : Roger Edgar Gillet Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 26 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Visite-flash de l’exposition temporaire consacrée à l’artiste Roger Edgar Gillet, un artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public.

Le Musée des beaux-arts de Rennes propose une plongée dans l’univers singulier de Roger Edgar Gillet, artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public. Dans son œuvre profondément humaniste, l’humour, la lucidité et la dérision s’allient pour mettre en lumière les travers de nos sociétés. En co-production avec le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T15:30:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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