Humains, trop humains ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Humains, trop humains ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes mercredi 17 juin 2026.
Humains, trop humains ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Mercredi 17 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Humains, trop humains !, d’après E. Lepage et A. Celestini par l’Atelier alterné #2, encadré par Juliette Bessou. Cabaret théâtral
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Humains, trop humains !, d’après E. Lepage et A. Celestini | par l’Atelier alterné #2, encadré par Juliette Bessou | Cabaret théâtral
Une ribambelle de personnages parfois heureux, parfois en crise, parfois complètement paumés va vous interpeller tout au long de ce cabaret foutraque, sans queue ni tête, mais résolument drôle et politique, qui dresse à sa façon un portrait de notre société…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/humains-trop-humains-pleins-feux-mer-17-juin-a-20h30
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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