Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes

FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes

FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place Lucie et Raymond Aubrac

Adresse : Place Lucie et Raymond Aubrac

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 17 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

informations et animations

Tour d’horizon sur les ressources associatives et les services publics des quartiers Nord-Est
Sport, culture, activités estivales et pour l’année, accès aux droits
stands d’informations et animations avec tous les partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00

1
 dqne@ville-rennes.fr

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)