FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 17 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

informations et animations

Tour d’horizon sur les ressources associatives et les services publics des quartiers Nord-Est

Sport, culture, activités estivales et pour l’année, accès aux droits

stands d’informations et animations avec tous les partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00

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dqne@ville-rennes.fr

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



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