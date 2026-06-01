FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes mercredi 17 juin 2026.
FORUM des quartiers NORD-EST Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 17 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine
informations et animations
Tour d’horizon sur les ressources associatives et les services publics des quartiers Nord-Est
Sport, culture, activités estivales et pour l’année, accès aux droits
stands d’informations et animations avec tous les partenaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00
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dqne@ville-rennes.fr
Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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