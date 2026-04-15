Don du sang – Réunion d’information, Maison de Quartier La Touche, Rennes
Don du sang – Réunion d’information, Maison de Quartier La Touche, Rennes mardi 16 juin 2026.
Don du sang – Réunion d’information Mardi 16 juin, 17h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine
Entrée libre, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T17:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T17:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:00:00+02:00
Réunion d’information : tout savoir sur le don du sang | Rencontrez également des donneur·euses !
Mardi 16 juin de 17h à 18h
Vous avez entre 18 et 71 ans ? Vous êtes probablement concerné·e !
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « stecy.cormier@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France
DON DE SANG · DON DE PLASMA
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