Les feux de forêts et de végétation en France et en Bretagne : enjeux politiques, socio-économiques et sanitaires EHESP Amphi Michel Crozier Rennes 16 et 17 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

Journées d’étude du projet FDV-BZH (Faire face au risque feux de végétation en Bretagne : extension du risque, risques socio-environnementaux et solutions fondées sur la nature)

Le risque des feux de forêts et de végétation s’est aggravé en France sous l’effet du réchauffement climatique, de choix en termes d’aménagement du territoire, de gestion et d’exploitation de la forêt ou de politiques agricoles. D’un côté, les grands incendies se multiplient dans les zones méridionales déjà très concernées : ils sont de plus en plus intenses, proches des espaces habités, produisant toujours plus de dommages sur les populations, la biodiversité, l’agriculture et les infrastructures ; de l’autre, le risque s’étend progressivement à tout le territoire. Ces changements bouleversent la définition même du risque sur toutes ses composantes et poussent les acteurs à imaginer de nouvelles pratiques pour prévenir les feux et les gérer, notamment sur des territoires qui jusqu’à présent n’étaient pas ou peu concernés, comme en Bretagne, aujourd’hui considérée comme un « nouveau territoire du feu ».

Ces journées d’étude visent à mieux appréhender ces recompositions via une approche multirisque et interdisciplinaire, tout en portant une attention spécifique à l’enjeu encore peu débattu des effets sanitaires des feux : que contiennent les panaches de fumées des grands incendies ? quels sont les risques pour les populations et les sapeurs-pompiers ? Quels sont les effets des grands incendies sur la santé mentale des populations qui les vivent ?

[Programme et inscription en ligne](https://arenes.eu/events/event/les-feux-de-forets-et-de-vegetation-en-france-et-en-bretagne-enjeux-politiques-socio-economiques-et-sanitaires/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T13:00:00.000+02:00

1

https://evento.renater.fr/survey/journees-d-etudes-feux-de-vegetation-aeynmr6n

EHESP Amphi Michel Crozier 5 avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

