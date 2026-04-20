Rejouer Dreyfus Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 17 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Durant des semaines, des élèves de la cité scolaire Émile-Zola et des avocats se sont réunis sous la direction de la metteuse en scène Rozenn Trégoat.

Leur défi : rejouer la pièce de théâtre, écrite il y a 30 ans par Olivier Maunaye, qui reconstitue le procès en révision d’Alfred Dreyfus, dans le lieu-même où il s’est tenu en 1899.

En première partie de soirée : projection du documentaire produit par Ouest-France dans lequel on suit les coulisses de cette aventure collective intergénérationnelle.

En seconde partie : projection de la pièce de théâtre captée et réalisée par Ici – France 3 Bretagne et TVRennes à la cité scolaire Émile Zola, en mars 2026.

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Dans le cadre de l’ouverture de l’Exposition L’affaire Dreyfus à Rennes, le 20 juin 2026. En partenariat avec ICI – France 3 Bretagne, TVRennes, Ouest-France, l’Ordre des avocats et la cité scolaire Émile-Zola.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T21:00:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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