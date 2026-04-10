Rhapsodies ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Lundi 15 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Rhapsodies, de Sylvain Levey par L’Atelier alterné #1, encadré par Eric Antoine. Comédie sociale.

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

Rhapsodies, de Sylvain Levey | par L’Atelier alterné #1, encadré par Eric Antoine | Comédie sociale

D’un côté, une émission de télé-réalité, du casting à la diffusion. De l’autre, la chronique de la chute de deux modestes foyers américains, ruinés par la crise des subprimes. Les deux récits s’entremêlent, sur un ton à la fois drôle, grinçant et cruel…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-15T22:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/rhapsodies-pleins-feux-lun-15-juin-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

