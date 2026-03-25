Adrien Vinet alias Vortex Recupart ou les déchets retraités en mythologies contemporaines

À Rosporden, dans le Finistère, Adrien Vinet façonne un bestiaire singulier à partir de ce que notre société abandonne. Plastiques, composants électroniques, objets oubliés : sous ses mains, ces fragments deviennent des créatures hybrides, à la croisée de la fantasy, de la science-fiction et d’un monde post-apocalyptique étrangement familier.

Dans l’atelier d’Adrien Vinet, connu sous le nom de Vortex Recupart, rien ne disparaît vraiment. Chaque matériau usé, chaque pièce délaissée semble attendre sa réactivation. Ici, un circuit imprimé devient une carapace, là un morceau de plastique se métamorphose en excroissance organique. Le geste est patient, presque archéologique, mais l’intention est résolument tournée vers l’avenir.

L’univers de Vortex Recupart ne cherche pas à dissimuler l’origine des matériaux. Au contraire, il la revendique. Les traces d’usage, les textures industrielles, les couleurs artificielles deviennent les fondations d’une nouvelle mythologie visuelle. Les sculptures évoquent des créatures surgies d’un futur incertain, où la nature et la technologie se seraient recomposées dans un équilibre instable.

Ce travail d’assemblage, entièrement manuel, confère à chaque pièce une singularité forte. Aucune reproduction, aucune série : chaque sculpture est une entité autonome, née d’une rencontre entre des fragments hétérogènes. Le regard oscille alors entre reconnaissance — « je connais cet objet » — et trouble — « mais que suis-je en train de voir ? ».

Au-delà de l’esthétique, la démarche d’Adrien Vinet s’inscrit dans une réflexion plus large sur nos modes de consommation et sur le devenir des objets. Sans discours moralisateur, ses œuvres proposent une lecture sensible de la transformation : ce qui était destiné à l’oubli devient porteur d’imaginaire.

Dans un contexte où la question écologique s’impose avec urgence, son travail ouvre une voie singulière. Il ne s’agit pas seulement de recycler, mais de reconfigurer notre rapport au rebut. L’artiste ne nettoie pas les traces du monde industriel : il les intègre, les détourne, les sublime.

Le travail de Vortex Recupart a déjà trouvé sa place dans plusieuers contextes culturels. Expositions, festivals, interventions pédagogiques : ses sculptures circulent et rencontrent des publics variés. Elles ont notamment été présentées au Musée du fer des Vosges, au musée de Biot, à l’Université de Franche-Comté dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU, ou encore au Festival Court Métrange de Rennes.

En Bretagne, son ancrage à Rosporden participe également d’un maillage artistique discret mais dynamique, où ateliers, expositions locales et initiatives culturelles nourrissent une scène en constante évolution.

Entre art brut et science-fiction, une poétique de la seconde vie

Ce qui frappe, dans le travail d’Adrien Vinet, c’est la tension entre une forme d’art brut — par l’usage de matériaux pauvres, récupérés, hétéroclites — et une esthétique profondément narrative. Chaque sculpture semble raconter une histoire, suggérer un monde, ouvrir une fiction.

Adrien Vinet

Il y a là quelque chose d’enfantin et de grave à la fois. Une capacité à jouer avec les formes, à inventer des créatures, mais aussi une conscience aiguë du réel dont elles émergent. Comme si ces figures hybrides étaient les témoins silencieux de notre époque, à la fois fascinante et saturée.

En redonnant vie aux objets rejetés, Vortex Recupart ne se contente pas de détourner la matière, il lui restitue une présence, presque une dignité. Ses œuvres ne cherchent pas à faire oublier leur origine, mais à la transformer en force narrative et esthétique. À l’heure où nos sociétés produisent plus de déchets qu’elles ne savent en absorber, cette poétique de la seconde vie résonne avec une acuité particulière. Elle nous invite à regarder autrement ce que nous jetons — et, peut-être, à imaginer d’autres manières d’habiter le monde.

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www.vortex-recupart.com

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Crédit photo : Vortex Recupart / Adrien Vinet