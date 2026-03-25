Astropolis 2026 à Brest : 30 ans de rave et une édition anniversaire explosive

Du 2 au 5 juillet 2026, Astropolis revient à Brest pour célébrer ses 30 ans avec l’allure des survivants magnifiques et l’énergie des incendiaires.

Warm up aux Capucins, nuits fiévreuses au Vauban et à La Suite, grand rituel final au Manoir de Keroual : le plus ancien festival électronique français signe une édition anniversaire qui regarde autant vers ses mythes fondateurs que vers les secousses les plus vives du présent. Carl Craig, Mike Banks, Laurent Garnier, Octo Octa, Manu Le Malin, Eris Drew, Nathan Fake, Perc, Cassie Raptor ou O.B.F x Charlie P composeront une traversée brûlante, collective et intensément libre.

Né en 1995 dans le Nord-Finistère, à une époque où la rave sentait encore la dissidence, le bricolage génial et la fête sous tension, l’événement brestois a traversé les décennies sans perdre son instinct. Son histoire n’a jamais été celle d’un simple rendez-vous musical. Elle tient plutôt du manifeste en mouvement — une manière de faire communauté dans le son, de défendre les marges, de fabriquer de la liberté à coups de basses, de nuits blanches et d’obstination joyeuse.

Pour cette 30e édition, Astropolis ne se contente pas de souffler ses bougies sur un gâteau techno. Il remet les amplis à fond. Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet, Brest vibrera au rythme d’une programmation pensée comme un dialogue furieusement vivant entre pionniers, figures tutélaires et nouvelles déflagrations. On y retrouve les grands architectes de l’imaginaire électronique, les passeurs historiques, mais aussi celles et ceux qui malmènent aujourd’hui les codes du club, du live, de la hard techno, du dub et de la bass music.

Brest en ouverture de bal, Keroual en nuit totale

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 2 juillet aux Ateliers des Capucins avec un Warm Up gratuit qui a déjà des allures de rendez-vous culte. Sur le belvédère Cesária Évora, la vue sur Brest accompagnera un lancement de festival aussi chic que nerveux avec Carl Craig & Mike Banks, deux noms qui suffisent à raconter un pan entier de l’histoire de Detroit, mais aussi avec Baby Berserk et Bryan’s Magic Tears, pour installer d’emblée une ambiance d’été électrique, entre groove, tension et échappée nocturne.

Le vendredi 3 juillet, Astropolis se déploiera en version double détente. Au Vauban, le Cabaret Sonique confiera la nuit à Octo Octa pour un all night long promis à la transe sensible, entre house généreuse, breakbeat ample et euphorie de club. En parallèle, La Suite accueillera l’Astroclub avec Caravel et William Luck, dans une configuration plus frontale, plus serrée, plus brutale aussi, comme un échauffement accéléré avant la grande messe du lendemain.

Mais le cœur incandescent du festival battra évidemment le samedi 4 juillet au Manoir de Keroual, écrin légendaire d’Astropolis. Et cette année, le site voit plus grand encore. La fête y durera 13 heures, avec une ouverture exceptionnelle dès 18 h, pour laisser au public le temps d’habiter le lieu avant la grande bascule vers la nuit. Le soleil, les arbres, la pierre, les fumées, les stroboscopes et l’aube — tout ce que Keroual sait offrir quand Astropolis prend possession du bois.

Une affiche anniversaire entre légendes et nouvelles charges

La force d’Astropolis, depuis longtemps, tient à cette manière de ne pas choisir entre patrimoine et turbulence. La programmation 2026 l’assume pleinement. Laurent Garnier, compagnon de route quasi organique du festival, y croisera Miley Serious dans un b2b qui promet beaucoup. Call Super, Eris Drew et Flo Massé donneront à La Cour sa souplesse hédoniste et aventureuse. Sur l’Astrofloor, les lignes se frottent et s’électrisent avec Amor Satyr b2b Maara, Chlär, Jen Cardini b2b Mor Elian, Nathan Fake en live, Perc en live et LESSSS, pour une séquence où la club culture se fait laboratoire à haute température.

À Mekanik, pas question de baisser le ton. Manu Le Malin tiendra la barre de cette scène fidèle à sa réputation de zone de secousse majeure, avec Cassie Raptor, Kilbourne, Lenny Dee, Thrasher, Unexist et Ybrid. Ici, la nuit ne caresse pas, elle percute. Elle fore, elle pilonne, elle réveille ce que les scènes trop lisses anesthésient ailleurs.

L’une des grandes nouveautés de cette édition 2026 est l’arrivée du Dub Corner, nouvelle scène sonorisée par le mythique Sinai Sound System. Astropolis réinjecte ainsi dans son paysage une veine soundsystem plus immersive, plus physique, plus proche du public, avec Darwin, Elisa Do Brasil, Hana Mercy, Kren Douar et O.B.F x Charlie P. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui savent que la basse ne s’écoute pas seulement avec les oreilles, mais aussi avec le ventre, la cage thoracique et la mémoire collective.

Un anniversaire qui refuse le musée

Ce qui frappe, dans cette 30e édition, c’est qu’Astropolis ne joue jamais la nostalgie empaillée. Le festival célèbre son histoire sans la vitrifier. Il continue à faire du dancefloor un espace commun, un lieu où l’on se mélange, où l’on se décale, où l’on se défait un instant des clôtures habituelles. Dans un monde qui adore segmenter, classer, isoler et rabattre chacun vers sa bulle, cette manière de défendre la fête comme expérience collective a presque quelque chose d’insolent. Et c’est tant mieux.

Trente ans après ses débuts, Astropolis reste donc fidèle à ce qui l’a rendu nécessaire. Une certaine idée de l’indépendance. Une confiance dans les marges. Un goût des nuits trop grandes pour les cases. Et cette conviction, toujours rock au fond, qu’un festival digne de ce nom ne doit pas seulement programmer des artistes, mais produire une secousse, une allure, un monde temporaire. Brest n’accueillera pas simplement une édition anniversaire. Elle accueillera une montée de fièvre.

Infos pratiques

Astropolis 2026 se tiendra du 2 au 5 juillet 2026 à Brest et à Guilers, avec des rendez-vous aux Ateliers des Capucins, au Vauban, à La Suite et au Manoir de Keroual. La billetterie est annoncée sur astropolis.org et Shotgun. D’autres annonces doivent encore compléter cette édition, notamment pour les open airs, les befores, l’identité visuelle et les artistes lauréat·es du Dôme 2026.