Les BFF du ciné partent sur les routes pour rallumer la magie des salles obscures

Le Tour de France des cinémas imaginé par l’équipe de Vos BFF du ciné déroule un aventure où le cinéma n’est pas seulement une affaire d’images, mais aussi de visages, de lieux, de rendez-vous, d’émotions partagées et de conversations qui se prolongent dans la nuit.

À l’heure des plateformes, des visionnages éclatés et des soirées culturelles vécues chacun de son côté, voir de jeunes amoureux du septième art choisir la route, les salles et les rencontres a quelque chose de revigorant. Ils ne pleurent pas la disparition d’un âge d’or. Ils ne récitent pas le refrain usé sur la mort du cinéma. Ils repartent du réel. Ils vont vers les publics. Ils recréent du désir.

Le principe est aussi souple qu’efficace. Un sondage sur Instagram, une communauté qui vote, un point de rendez-vous, un film, puis un verre pour prolonger la soirée. Ce qui pourrait n’être qu’un petit format sympathique devient en réalité une vraie machine à retisser du lien. On vient pour une projection, on reste pour une ambiance, et l’on revient parce qu’une communauté commence à se former.

C’est sans doute là que l’initiative touche juste. Elle rappelle que les jeunes publics n’ont pas déserté les salles par désamour, mais qu’ils ont besoin qu’on leur redonne des raisons concrètes d’y aller ensemble. Vos BFF du ciné apporte à cela une réponse directe, légère, hospitalière. Leur cinéphilie n’est ni intimidante ni mondaine. Elle est collective, joyeuse et ouverte.

Après une première année d’événements à Paris, l’évidence s’est imposée. Ce qui fonctionne dans la capitale peut essaimer ailleurs. Parce que partout, au fond, les enjeux sont proches. Il faut recréer du lien, faire revenir les publics dans les salles, redonner au cinéma une place vivante et conviviale. Le projet prend alors une belle ampleur : une équipe mobile, des étapes à travers la France, et dans chaque ville un événement pensé avec le cinéma partenaire, ses équipes et son public.

Ce choix change tout. Il ne s’agit plus seulement d’animer une communauté en ligne, mais de mettre en lumière les salles elles-mêmes. Le cinéma redevient un lieu à rejoindre, un espace à habiter, un endroit où se croisent des visages, des fidélités, des curiosités. Cette attention aux cinémas, à leur ancrage local, à leur identité propre, donne au projet une portée culturelle bien plus forte qu’une simple opération de communication.

Le programme du Tour de France, ville par ville

Le parcours annoncé se déploie en onze étapes, de Paris à Cannes. Paris ouvrira le bal avec une séance prévue mardi 21 avril à UGC Les Halles, avant le départ de l’équipe dans la foulée. Strasbourg suivra jeudi 23 avril à UGC Strasbourg, avec une arrivée marquée par du tractage. Lille prendra le relais samedi 25 avril à UGC Lille.

Rennes figure bien dans l’itinéraire avec une séance annoncée lundi 27 avril, au cinéma Arvor ou au TNB, selon les derniers arbitrages. Nantes accueillerait ensuite le Tour mardi 28 avril au Katorza. Bordeaux est annoncée pour jeudi 30 avril à UGC Gobelins, avant une étape à Biarritz samedi 2 mai au cinéma Le Royal.

Le voyage doit ensuite se poursuivre à Toulouse mardi 5 mai, au cinéma Wilson ou à ABC, puis à Montpellier vendredi 8 mai, au Diagonal ou à Utopia. Marseille suivrait samedi 9 mai, avec une projection envisagée aux Variétés ou au Pardo. Enfin, Cannes doit venir clore l’aventure avec une arrivée annoncée le 13 mai, comme point culminant du parcours.

Le dossier précise toutefois que certaines dates et certains lieux peuvent encore évoluer à ce stade de préparation. Cette souplesse n’enlève rien à la cohérence de l’ensemble. Au contraire, elle dit quelque chose d’un projet vivant, construit au contact des partenaires et des réalités locales.

Les trois amis cinéphiles

Une rencontre plutôt qu’un format figé

L’un des points les plus intéressants du dossier tient à cette promesse. Chaque étape n’est pas pensée comme une simple reproduction du même événement, mais comme une rencontre singulière. Une séance spéciale, un échange avant ou après la projection, un verre pour prolonger la soirée, une mise en avant du cinéma et de ses spécificités, avec une adaptation au public local, à la programmation, aux partenaires ou invités présents. Autrement dit, le projet ne plaque pas partout une recette. Il cherche à composer avec chaque lieu.

Autre intelligence du projet, son usage du numérique. Vos BFF du ciné ne traite pas les réseaux sociaux comme des concurrents des salles, mais comme des tremplins vers elles. Vidéos quotidiennes, stories, coulisses, moments de route, préparation des projections, réactions du public — tout cela nourrit un récit de voyage qui donne envie d’en être. Le numérique devient ici un sas vers le réel, et non un substitut à l’expérience vécue.

C’est sans doute pour cela que l’initiative paraît si juste. Elle parle le langage de son époque sans renoncer à l’essentiel. Elle sait que la culture, aujourd’hui, doit circuler sur les écrans pour mieux ramener vers des lieux. Et elle le fait sans cynisme, avec un ton accessible et une vraie chaleur humaine.

Dans un pays qui aime tant se dire cinéphile, voir une nouvelle génération prendre soin des salles avec ses propres codes et sa propre énergie est une excellente nouvelle. Ce Tour de France des cinémas ne se contente pas de parler d’amour du cinéma. Il lui redonne concrètement des jambes, des voix, des rires et des chemins. Pour cela, il mérite d’être relayé, soutenu, et regardé avec faveur.