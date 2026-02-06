Binic Folks Blues Festival 2026 : The plage to be

Rendez-vous musical « vue mer » devenu l’un des marqueurs de l’été en Bretagne, le Binic Folks Blues Festival (BFBF) prépare sa 15e édition. L’événement aura lieu à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d’Armor) les 24, 25 et 26 juillet 2026, avec plus d’une vingtaine de groupes annoncés au total et une quarantaine de concerts programmés durant le week-end.

Un festival rock alternatif qui revendique l’inclassable

Le BFBF poursuit une ligne claire : mettre en avant la scène rock alternative et indépendante dans toute sa diversité, avec des esthétiques souvent inclassables. L’édition 2025 avait rassemblé plus de 30 000 festivaliers, venus de France et de l’étranger pour ce que l’équipe décrit comme un « pèlerinage rock de l’été ».

Premiers noms : cinq groupes déjà dans la boucle

Une première salve d’artistes a déjà été révélée :

Friday My Lady (France)

(France) Frankie and The Witch Fingers (États-Unis)

(États-Unis) Las Robertas (Costa Rica)

(Costa Rica) Public House (Australie)

(Australie) The Spitters (France)

Ces premiers noms donnent le ton : du garage punk haute énergie, du psych-punk abrasif, des guitares qui transpirent l’urgence, et une promesse de concerts à haute intensité.

L’organisation revendique des prix « imbattables » et cohérents avec l’esprit originel du festival :

Billet jour : 20 €

Pass 3 jours : 50 €

Pass 3 jours + camping : 60 €

Le festival est gratuit pour les moins de 16 ans, et les billets peuvent aussi être réglés via le Pass Culture. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Annonce de la programmation complète : week-end des 4 et 5 avril à l’Estran (Binic)

Avant l’été, la Nef D Fous organise un week-end dédié à la présentation du programme complet, à la salle de l’Estran à Binic :

Samedi 4 avril : révélation de la programmation complète à 22 h , avant le concert de The Leather Gallery (BZH/UK).

: révélation de la programmation complète à , avant le concert de (BZH/UK). Dimanche 5 avril : de 11 h à minuit, concerts de Crocodile Boogie (BZH), Kino Motel (AUS) et Léa Martinez (FR), suivis d’une after-party du DJ Nef Crew.

Sur place, le public retrouvera également la boutique de la Nef D Fous, la friperie PIOSH et le foodtruck Gaby Une Frite. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Infos pratiques