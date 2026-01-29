À Binic, la Galerie d’Art Athéna présente une exposition collective

À deux pas du port de Binic, la Galerie d’Art Athéna propose en ce moment une exposition collective qui réunit plusieurs signatures et plusieurs manières de peindre le monde. L’accrochage est visible du 17 janvier au 22 février, avec une sélection qui mêle regards maritimes, éclats de couleur, et lignes plus narratives ou techniques, selon les artistes.

Le principe est simple et efficace : faire cohabiter des sensibilités très différentes, afin que la visite devienne un petit voyage, d’une salle à l’autre, entre atmosphères et gestes picturaux.

Gérard Weygand , “peintre de l’air”, inscrit dans une tradition d’illustration et de peinture liée à l’aviation et à la précision du dessin.

, “peintre de l’air”, inscrit dans une tradition d’illustration et de peinture liée à l’aviation et à la précision du dessin. Yann Rebecq , peintre au parcours international, dont les œuvres ont circulé dans de nombreux pays et collections.

, peintre au parcours international, dont les œuvres ont circulé dans de nombreux pays et collections. Boco , avec une peinture qui revendique une Bretagne lumineuse, travaillée par les bleus, les blancs des façades et une forme de sérénité.

, avec une peinture qui revendique une Bretagne lumineuse, travaillée par les bleus, les blancs des façades et une forme de sérénité. Jean-Claude Pallier , figuratif et très attaché aux justesses de perspective et de lumière, avec un tropisme marqué pour les scènes marines.

, figuratif et très attaché aux justesses de perspective et de lumière, avec un tropisme marqué pour les scènes marines. Jian & Tong , couple d’artistes peintres, dont l’univers est souvent décrit comme une nature foisonnante, très colorée.

, couple d’artistes peintres, dont l’univers est souvent décrit comme une nature foisonnante, très colorée. Andrée de Frémont, avec une peinture portée par des couleurs fortes et une énergie de composition qui donne à l’ensemble un vrai contrepoint.

La Galerie d’Art Athéna cultive cette idée d’une programmation accessible, qui privilégie la rencontre directe avec les œuvres, sans protocole inutile, ce qui convient assez bien à Binic, à sa lumière, et à ses allers-retours permanents entre promenade et contemplation.

