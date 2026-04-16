Le Bouchonnois 2026. À Cournon, un petit festival électro qui mise sur la nature, l’amitié et le son

Le samedi 18 juillet 2026, le festival Le Bouchonnois revient à Cournon, dans le Morbihan, pour une nouvelle soirée électro en plein air. Pensé à taille humaine, porté par une bande de cinq amis du coin, l’événement revendique une atmosphère simple et chaleureuse, entre décor brut, cadre naturel, bières artisanales locales et programmation électronique calibrée pour faire vibrer l’été breton.

Le paysage festivalier breton aime les grandes machines, les marques installées, les rendez-vous qui alignent les milliers de spectateurs et les têtes d’affiche à forte puissance d’appel. Le Bouchonnois, lui, choisit une autre voie. Plus modeste par la taille, plus artisanal dans l’esprit, plus intime dans l’ambition, ce jeune festival électro installé à Cournon défend une idée précieuse de la fête estivale. Celle d’un moment collectif à échelle humaine, où la musique ne se dissocie ni du lieu, ni de l’ambiance, ni de la joie très concrète de se retrouver dehors un soir d’été.

Le 18 juillet 2026, environ 1 000 festivaliers sont attendus pour cette édition en plein air imaginée comme une parenthèse festive dans un environnement naturel soigneusement mis en scène. Le festival promet un décor fait notamment de palettes, une esthétique de récup’ assumée, des bières artisanales locales, et surtout une programmation centrée sur les musiques électroniques. Derrière l’événement, il n’y a pas un grand opérateur culturel, mais cinq amis du territoire, décidés à faire exister, avec leurs moyens et leur énergie, une fête qui leur ressemble. Cette dimension presque affective du projet fait partie de son identité. Le Bouchonnois ne se présente pas comme un simple produit culturel de plus dans l’agenda de l’été, mais comme une aventure collective née du terrain, du goût de l’organisation et du désir de proposer, dans le Morbihan, une soirée électro conviviale et sincère.

La programmation 2026 réunit DJ Schnake, Lizy, Queen Amann, Sinna et ELLAA, cinq noms appelés à dessiner la trajectoire sonore de la nuit. Le site officiel annonce une ouverture du site à 19 h, un début des concerts à partir de 19 h 30 et une fin de soirée aux alentours de 2 h 10, de quoi inscrire l’événement dans ce temps long propre aux festivals d’été, lorsque la musique accompagne progressivement le basculement du jour vers la nuit. Le festival met aussi en avant un camping, avec ouverture dans l’après-midi du samedi, ce qui renforce l’idée d’une expérience plus large qu’un simple enchaînement de sets. On vient aussi pour occuper le lieu, pour s’y poser, pour prolonger la soirée au-delà du strict temps musical.

Ce qui séduit dans l’esprit du Bouchonnois, c’est justement cette combinaison entre sobriété logistique et désir de singularité. Le cadre naturel n’est pas ici un simple décor marketing. Il participe d’une esthétique de proximité, presque de clairière festive, où la scénographie rustique et l’attention portée à l’accueil peuvent compter autant que l’affiche elle-même. À l’heure où nombre d’événements culturels s’industrialisent, cette proposition rappelle qu’un festival peut encore naître d’une bande d’amis, d’une envie locale, d’un sens du bricolage bien fait et d’un rapport moins standardisé à la fête.

Dans le Morbihan, à la croisée de la Bretagne intérieure et des circulations estivales, Le Bouchonnois s’inscrit ainsi dans cette génération de micro-festivals qui misent sur l’expérience plutôt que sur la démesure. Une jauge contenue, une identité lisible, une ambiance revendiquée, un ancrage local fort. Autant d’éléments qui peuvent faire de cette date du 18 juillet un rendez-vous attachant pour les amateurs d’électro comme pour celles et ceux qui cherchent, au cœur de l’été, une fête moins formatée, plus proche, plus libre.

Le Bouchonnois

Samedi 18 juillet 2026

Cournon (Morbihan)

Programmation : DJ Schnake, Lizy, Queen Amann, Sinna, ELLAA

Site officiel du festival Le Bouchonnois