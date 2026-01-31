Brest. Setu au Centre d’Art Passerelle : Une immersion artistique du 28 février au 17 mai 2025

Le Centre d’Art Passerelle de Brest accueille l’exposition Setu, une proposition artistique rassemblant Charlotte Beltzung, Romain Bobichon et Pauline Lecerf. Cet événement, qui se tiendra du 28 février au 17 mai 2025, promet une exploration de l’art contemporain à travers des œuvres et des activations immersives. Setu s’inscrit dans une démarche collective et expérimentale, favorisant la rencontre entre différentes disciplines et pratiques artistiques.

Setu est une initiative qui se veut transversale, combinant installations, performances et moments de partage interactifs avec le public. L’exposition abordera des thématiques liées aux perceptions sensorielles, aux transformations de l’espace et aux dialogues entre matières et sons. Chaque œuvre présentée témoigne d’une approche sensible et innovante, où les médiums traditionnels rencontrent des expérimentations audacieuses.

Afin de rendre l’expérience encore plus immersive, l’exposition sera ponctuée de trois activations, invitant le public à découvrir les œuvres sous un angle inédit :

Mardi 4 mars 2025 (18h-20h) : Des lumières dans l’estomac – une soirée d’écoute immersive orchestrée par Setu et Romain Bobichon . Cette session propose un dialogue entre les vibrations sonores, les matières et les goûts, avec une expérience sensorielle mêlant soupe et abstraction dans l’ambiance singulière du sous-sol du Centre d’Art Passerelle.

L’exposition Setu est bien plus qu’une simple présentation d’œuvres d’art. Elle invite à une expérience immersive et collective, où les frontières entre spectateur et créateur s’effacent pour laisser place à des interactions dynamiques et sensibles. C’est une occasion unique de rencontrer les artistes, d’échanger sur leurs processus créatifs et d’expérimenter de nouvelles façons de percevoir l’art.

Informations pratiques