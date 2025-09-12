Alfred Guillou, le peintre qui capturait l’essence de sa Bretagne natale

Né le 12 septembre 1844, dans le port de pêche de Concarneau dans le Finistère, le peintre impressionniste Alfred Guillou (1844-1926) ne sait jamais détourné de la Bretagne. Il a su la représenter à travers ses peintures et ses dessins. Il a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’art breton et français.

Alfred Guillou

Il y 181 ans naissait le peinte Alfred Guillou. Tout sa carrière durant, son œuvre a illustré la vie concarnoise, tantôt héroïque, tantôt tragique. Un souci très scrupuleux de réalisme anime les toiles du peintre, réalisées après de nombreuses études. Parallèlement à ses grandes compositions, Alfred Guillou est le conteur des tranches de vie de Concarneau sur de nombreux petits formats. Peintre des pêcheurs, il réalise également de très beaux portraits, notamment de femmes. C’est grâce à Alfred Guillou et à son confrère Théophile Deyrolle que le port de pêche de Concarneau est devenu un des ports de l’art…

arrivée du Pardon de Sainte-Anne de Fouesnant à Concarneau : 1887



débarquement du thon à Concarneau (1906)





Biographie :

Alfred Guillou vient au monde à Concarneau le 12 septembre 1844. Son père Etienne est vice-consul de Suède et de Norvège et aussi négociant dans la ville close, appelé couramment « Le Pilote ». C’est lui qui fait construire sur le Quai Pénéroff, aujourd’hui avenue du Docteur Pierre-Nicolas.

Portrait du père d’Alfred Guillou : le négociant Etienne Guillou (1818-1887)

Enfant, Alfred Guillou assiste à la vie de l’important port de pêche à Concarneau et au ravaudage des filets qu’il décrira plus tard avec sensibilité.

ravaudage des filets

(racommodage)

Alfred Guillou reçoit ses premières leçons de dessin du peintre et lithographe breton Théodore Lemonnier (1815-1888), qu’il rencontre à Concarneau l’année de ses quatorze ans. Celui-ci l’encourage en 1862 à suivre une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris auprès des maîtres William Bouguereau (1825-1905) et Alexandre Cabanel (1823-1889). Il s’installe alors à Paris, quand il a 20 ans. A l’atelier des Beaux-Arts parisien, il fait la rencontre du peintre Théophile Deyrolle, qui deviendra plus tard son beau-frère, car ce dernier épousera Suzanne Guillou, la sœur d’Alfred, en 1875.

Portrait du peintre Alfred Guillou, par Théophile Deyrolle, son beau-frère

la chapelle de la Croix à Concarneau



Alfred Guillou se lasse de la grande peinture et de ses sujets mythologiques et religieux, qu’il réalise à Paris. A la fin des années 1870, il rejoint Théophile Deyrolle à Concarneau pour se consacrer à la représentation de sa Bretagne natale. Il est de retour au pays en possession d’un solide métier, il est prêt à affronter la carrière des peintres académiques. Il présente une toile au Salon des Artistes Français en 1867, puis régulièrement à partir de 1881. Il couche sur ses toiles des scènes de vie quotidienne et séduit par l’authenticité et le réalisme de son trait. À l’image de la communauté de peintres de Pont-Aven (29), Alfred Guillou est à l’origine d’une colonie d’artistes établie à Concarneau.

mère et enfant au bord de la mer



le galant et la conversation





Ville tristement célèbre pour ses naufrages, Concarneau inspire à Alfred Guillou son table L’adieu en 1882. Il capture le drame ultime : un marin qui embrasse une dernière fois son enfant disparu dans les flots. Ce chef-d’œuvre bouleversant illustre la force de l’amour face à la mer impitoyable.

l’adieu : 1892

Toute sa vie, Alfred Guillou reste viscéralement un homme de la mer et se distingue dans ses toiles pour son intensité émotionnelle et son réalisme. Alfred Guillou meurt à Concarneau le 22 mars 1926 dans sa 82e année. Ses oeuvres sont à découvrir au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc (22), au musée des Beaux-Arts de Quimper (29), au Musée d’art de Morlaix (29) et au Musée La Piscine de Roubaix (59).