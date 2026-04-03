Bretagne. Les courses de caisses à savon, la tendance glissante des beaux-jours

Lannion (22), Plouguin (29), Saint-Senoux, La Bosse-de-Bretagne (35)… Ces communes ont un point commun : elles suivent la tendance bretonne et organisent leur propre course de caisses à savon. Faits maison, les véhicules de toutes les couleurs réunissent toutes les générations autour d’un moment joyeux, bricolé, compétitif et franchement festif.

Petit rappel historique. La naissance des courses de caisses à savon remonte à 1904, en Allemagne. Les caisses à savon désignaient à l’origine de simples châssis à quatre roues, dont une seule était mobile, conçus pour les enfants. Elles sont popularisées à plus grande échelle à partir de 1933, grâce à l’initiative d’un commerçant américain : vendeur de savons, il distribuait ses produits dans des caisses en bois et eut l’ingénieuse idée de joindre à l’emballage un plan de voiture à construire.

Si l’Europe s’intéresse à ces compétitions dès l’après-guerre, en France, il faut attendre 1950 pour que la première course Derby Automobile des moins de 15 ans voie le jour. Elle est organisée à l’initiative de l’Automobile Club de France, de la régie Renault et de l’agence Havas, avec le soutien du journal L’Argus de l’automobile. En 1981, un grand prix national est créé grâce aux militants de l’enfance et à la ville de Vénissieux (Rhône). En 1984, c’est au tour d’un championnat de France de voir le jour, servant de sélection au championnat d’Europe.

Les règles sont simples : la caisse doit être dépourvue de pédales et de chaîne. Elle ne se déplace que par la seule force de la gravité et, de ce fait, ne doit pas dépasser un poids de 80 kilos à vide. Les contraintes de construction restent minimales afin d’encourager la créativité des participants, qui peuvent construire des caisses personnalisées aux styles et couleurs variés. Au début, les courses étaient réservées aux enfants, mais les adultes y ont aujourd’hui accès. Elles impliquent souvent une participation en équipe.

Course « Binicaisse », Côtes-d’Armor, mai 2025 Course « Binicaisse », Côtes-d’Armor, mai 2025

Pour de nombreuses communes bretonnes, les courses de caisses à savon sont devenues un rendez-vous attendu du printemps et de l’été. Certaines s’installent dans la durée, d’autres apparaissent pour une première édition, preuve que la formule continue de séduire. À la fois populaire, intergénérationnelle et inventive, elle permet d’animer les bourgs, de mobiliser les associations locales et d’attirer un public bien au-delà des seuls pilotes. Buvettes, concerts, repas, animations familiales ou soirées festives prolongent souvent la descente.

Les courses de caisses à savon constituent ainsi une manière réjouissante de faire vivre les communes, parfois éloignées des grands rendez-vous urbains. Elles offrent aux habitants un moment de partage, de fantaisie et de convivialité, au croisement du bricolage, du spectacle et de la fête locale.

Courses de caisses à savon annoncées en Bretagne pour 2026, à ce jour :

Côtes-d’Armor (22) :

Noyal – dimanche 5 avril 2026 – première course organisée par le comité des fêtes

Ploumoguer – samedi 6 juin 2026 – course de caisses à savon à Lamber

Les communes de Lanfains, Hénon, Lannion et Lanrelas, citées dans notre repérage 2025, n’ont pas encore publié ou confirmé de date 2026 clairement identifiable au moment de cette mise à jour.

Finistère (29) :

Locmélar – dimanche 5 avril 2026 – « Les Fous du volant », avec soirée années 80

Plougasnou – dimanche 14 juin 2026 – 1re édition à Saint-Samson

Plouguin – dimanche 28 juin 2026 – 2e édition annoncée

Les éditions 2026 de Lannilis, Plougonven, Motreff et La Roche-Maurice ne sont pas encore clairement publiées ou confirmées à ce jour.

Ille-et-Vilaine (35) :

Vignoc – dimanche 5 avril 2026 – 2e édition dans le cadre de la Fête du printemps

La Bosse-de-Bretagne – dimanche 31 mai 2026 – 2e édition annoncée

Noyal-sur-Vilaine – samedi 12 septembre 2026 – dans le cadre des Challenges solidarité Noyal

Janzé – dimanche 4 octobre 2026 – course organisée par Tous pour la vie

Les éditions 2026 de Plélan-le-Grand, Saint-Germain-du-Pinel et Saint-Senoux ne sont pas encore clairement annoncées ou confirmées à ce jour.

Morbihan (56) :

Aucune date 2026 clairement confirmée n’a été retrouvée à ce stade pour les communes citées dans la version 2025, notamment Pluvigner et Kervignac.

Article mis à jour le 3 avril 2026. Ce calendrier reste évolutif : d’autres courses bretonnes devraient être annoncées dans les prochaines semaines par les comités des fêtes, associations et offices de tourisme.