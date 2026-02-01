Des plages pour nager ou fainéanter près de Rennes ? Le Top 20 des plages en Ille-et-Vilaine

Le printemps est au bout du chemin, maintenant qu’il est là, cap sur la mer ! Où aller à la plage autour de Rennes ? Voici quelques idées de destinations pour embellir votre été avec le bruit des vagues sur le sable fin. Et ce, à moins d’1h15 de la capitale bretonne.

Le département d’Ille-et-Vilaine regorge de plages qui conjuguent charme, authenticité et panoramas à couper le souffle. Que vous soyez Rennais en quête d’évasion ou touriste de passage, plusieurs plages sont accessibles en moins d’une heure et demie de route.

Plage du Sillon à Saint-Malo

À 1h10 de Rennes, la plage du Sillon déroule ses trois kilomètres de sable fin face aux vents du large. C’est l’arène majestueuse où l’Atlantique vient cogner les brise-lames comme s’il voulait entrer dans la ville close. Entre deux averses ou deux marées, la lumière change ici à toute allure, créant un théâtre naturel captivant. Les enfants y font du cerf-volant, les joggeurs longent la digue à contre-vent, et certains habitants viennent encore à l’aube, en peignoir, boire leur café sur le sable. Il se dit qu’à certaines grandes marées, les embruns parviennent jusqu’aux fenêtres de Paramé.

Plage de la Hoguette à Saint-Malo

Dans le prolongement du Sillon, la plage de la Hoguette offre un terrain de jeu aux surfeurs et kitesurfeurs. Le sable y est plus dense, les vagues plus creusées. C’est une plage plus jeune, plus mouvante, où les écoles de voile plantent leurs fanions et les groupes d’amis installent leurs serviettes en cercle autour d’un réchaud. Certains habitués affirment y avoir croisé un phoque solitaire au large, surnommé affectueusement « le glisseur du soir », tant il semblait apprécier le ressac à la tombée du jour.

Plage du Minihic à Saint-Malo

En contrebas des ruelles du quartier du Minihic, cette crique de sable doré semble protégée du monde par ses villas en granit et ses haies de tamaris. L’eau y est d’un calme étrange, comme retenue par la courbe de la côte. On entend souvent le cliquetis des mâts ou le frottement doux d’un vieux canot contre les galets. Une atmosphère de fin d’après-midi y règne, même à midi. Dans les années 1960, plusieurs peintres de l’école malouine venaient y poser leur chevalet, convaincus qu’aucune autre plage ne rendait mieux la variation des tons ocres et bleus.

Plage de l’Écluse à Dinard

Face à Saint-Malo, la plage de l’Écluse resplendit de cette élégance désuète des stations balnéaires du siècle dernier. Cabines rayées bleu ciel, grand hôtel en surplomb, et digue où flânent les passants comme dans un film de Sautet. C’est la plage des bains de mer classiques, où les enfants apprennent à nager avec une ceinture en liège et où l’on prend le thé dans des thermos en inox. Un vieux Dinardais confiait autrefois que c’était le seul endroit du monde où le sable avait, selon lui, « l’odeur des vacances de son enfance ».

Plage de Saint-Énogat à Dinard

Crique Saint-Enogat, Dinard © Y-Le-Gall

Quartier historique de Dinard, Saint-Énogat offre une plage intimiste encadrée de villas cossues. Une crique inspirante, plus paisible que l’Écluse. Bonus culturel : au bout de la plage, la « Grotte de la Goule aux Fées » rappelle que les Frères Lumière y ont expérimenté la photographie couleur. Plus retirée, plus intime, Saint-Énogat est la doyenne des plages de Dinard, celle où les pionniers du tourisme marin posèrent leurs premières serviettes. La mer y est souvent calme, et l’anse bien abritée du vent. Derrière, les villas rivalisent de tourelles et de balcons ouvragés. Au fond de la crique, une grotte naturelle connue sous le nom de « la Goule aux Fées » recèle les restes d’une légende malouine, mais aussi – selon certains – les premiers essais de photographie couleur des frères Lumière, venus ici en repérage vers 1907.

Plage de la Touesse à Saint-Coulomb

À 1h20 de Rennes, la plage de la Touesse se cache entre deux pointes rocheuses. Lieu discret et préservé, c’est un spot apprécié des locaux, à deux pas des sentiers du GR34 qui longent la côte d’Émeraude. À mi-chemin entre Cancale et Saint-Malo, la plage de la Touesse se devine plus qu’elle ne se voit. Deux pointes rocheuses la protègent, et l’on y descend par un sentier ombragé qui traverse un bois de pins et de genêts. Le sable est fin, encadré par de grandes pierres plates idéales pour s’allonger. La mer y est toujours un peu plus fraîche, comme si elle voulait garder pour elle ce repli du monde. Non loin, une bâtisse en pierre sur la hauteur aurait hébergé une romancière célèbre, venue y écrire, cachée du tumulte du siècle.

Plage des Chevrets à Saint-Coulomb

La plage des Chevrets déroule un large croissant de sable face aux îlots du Petit et Grand Chevret, accessibles à marée basse. Un joyau naturel, à la frontière du sauvage et du balnéaire, bordé par les dunes et le sentier côtier. Une zone de naturisme y est tolérée malgré un arrêté municipal. Entre dunes et îlots, la plage des Chevrets forme un large croissant que le GR34 surplombe avec fierté. À marée basse, on peut accéder à pied au Petit et au Grand Chevret, îles de granit habitées uniquement par le vent et quelques cormorans. À flanc de dune, quelques habitués plantent leur tente à l’abri du regard. Malgré un arrêté municipal, une zone tolérée au naturisme subsiste discrètement. La nuit, à la belle saison, des guirlandes de lucioles s’allument parfois entre les oyats, vestiges d’un bivouac bohème ou peut-être d’une autre époque. Depuis Rennes, comptez un peu plus d’une heure de route par la D137, direction Saint-Coulomb et la pointe du Meinga.

Plage de l’Anse du Verger à Cancale

À 1h10 de Rennes, l’anse du Verger est une perle discrète. Cernée de falaises et protégée du vent, cette plage sauvage est idéale pour pique-niquer ou méditer face à la mer. Accessible depuis le sentier côtier. Discrète, presque secrète, cette anse se niche au pied d’un vallon boisé, à l’écart de toute urbanisation. Le chemin qui y mène serpente entre fougères et vieux murs moussus, avant d’ouvrir soudainement sur la mer. La falaise la protège des vents dominants, ce qui en fait un lieu parfait pour un pique-nique, une sieste prolongée ou une lecture attentive. Des peintres anglais, tombés amoureux de Cancale au XIXe siècle, disaient que cette anse ressemblait aux criques du Devon.

Plage de Port-Mer à Cancale

À quelques encablures du port de Cancale, la plage de Port-Mer est une anse bien abritée, idéale pour une baignade paisible. Dégustez des huîtres en terrasse ou promenez-vous jusqu’à la pointe du Grouin. Un lieu parfait pour alterner farniente et balades. Anse tranquille bordée d’une promenade fleurie, Port-Mer est le lieu parfait pour concilier baignade et dégustation. Les terrasses des restaurants de fruits de mer y surplombent directement la plage, et les voiliers au mouillage semblent figés dans le temps. En contrebas, les enfants s’ébrouent tandis que les adultes lèvent les yeux vers la Pointe du Grouin. La légende veut que Jacques Cartier ait fait ses adieux à la côte ici même avant de partir découvrir le Canada.

Plage de La Fourberie à Saint-Lunaire

À un peu plus d’une heure de Rennes, la plage de La Fourberie est un petit bijou niché dans une anse verdoyante. Moins connue que sa voisine de Port-Blanc, elle offre une belle vue sur l’île de Cézembre et un sable propice à la sieste. Repère facile : la Tour Blanche, ancien amer maritime. Encadrée par des falaises douces et un ancien amer blanc en forme de tour, cette plage en demi-cercle se découvre comme un petit théâtre naturel. À marée haute, la baignade y est délicieuse ; à marée basse, les rochers dévoilent un monde miniature de crabes et d’anémones. L’île de Cézembre, à l’horizon, donne au panorama une touche d’ailleurs. Une vieille dame y vient chaque jour à 15h avec son transistor à piles pour écouter France Musique, les pieds dans l’eau.

Plage du Val Saint-Servan à Saint-Malo

Située au pied du quartier de Saint-Servan, la plage du Val est une anse discrète, abritée des vents, bordée de rochers plats où s’allonger. Elle donne vue sur la tour Solidor et la rade de Saint-Malo. À marée basse, on peut même rejoindre l’île du Grand Bé. Un spot apprécié des habitués pour la baignade matinale. Abritée derrière sa digue, cette petite anse bordée de rochers plats offre un panorama sur la tour Solidor et la rade. Très appréciée pour les baignades matinales, elle est le théâtre silencieux d’une tradition : un poète malouin y vient chaque été à l’aube, écrit un vers, puis glisse la feuille dans une bouteille avant de repartir. Certains promeneurs affirment les avoir retrouvées, souvenirs d’un instant suspendu.

Plage de Rochebonne à Paramé

Dans le prolongement du Sillon, la plage de Rochebonne est un paradis pour surfeurs et amateurs de grands horizons. Bordée de villas cossues et exposée plein ouest, elle offre de magnifiques couchers de soleil et une mer souvent plus tonique. Idéale pour la baignade dynamique… ou le kitesurf à marée montante. Les vagues plus vigoureuses et la présence de villas cossues en font un endroit dynamique, cher aux surfeurs et aux couchers de soleil flamboyants. On raconte qu’un surfeur y ramena, en 2001, une planche gravée “Laguna Beach 1978”, rapportée par le Gulf Stream. Elle orne désormais un bar de Paramé, comme un signe que la mer, parfois, réunit les rivages.

Plage de Guesclin à Saint-Coulomb

Moins connue que les Chevrets, la plage du Guesclin est un joyau entre mer et histoire. Accessible à marée basse, l’île du Guesclin — où Léo Ferré vécut un temps — ajoute une touche de légende. La crique est encaissée, abritée et propice à une baignade tranquille entre rochers et dunes. Encadrée par des rochers patinés et face à l’île du Guesclin, cette crique paisible porte les souvenirs du chanteur Léo Ferré, qui y aurait passé une retraite artistique. Chaque été, des admirateurs viennent poser un disque à même le sable et écouter ses chants en silence, guidés par l’écho maritime.

Plage de la Salinette à Saint-Briac-sur-Mer

Entourée de petites cabines rayées et d’un sentier côtier pittoresque, la plage de la Salinette est la carte postale estivale parfaite. On y accède par un escalier, on s’y baigne dans une anse calme, et on y bronze à l’abri des vents. Un petit air de Riviera… version bretonne. Petite et charmante, elle évoque la Côte d’Azur en miniature : cabines pastel, eau douce, escaliers ouvragés. Elle servit de décor à un film muet en 1925 : La fille de Saint‑Briac. Si le film est perdu, on jure qu’au crépuscule les vagues répétent parfois les claquements des clapets d’antan…

Plage du Perron à Saint-Briac-sur-Mer

Encore un secret bien gardé de Saint-Briac : la plage du Perron, nichée entre deux pointes rocheuses, est une crique confidentielle, accessible à pied uniquement. Vue imprenable sur l’île du Perron (joignable à marée basse). Idéale pour fainéanter loin du monde, et lire au son des goélands. Seule accessible à pied par un sentier boisé, elle est le refuge des lecteurs, des rêveurs, des amoureux. En 1986, deux lycéens y enterrèrent une capsule temporelle avec leurs vœux pour l’an 2000. Elle reste introuvable – un mystère que peu osent lever.

Plage des Longchamps à Saint-Lunaire

La plus grande plage de Saint-Lunaire s’étend majestueusement sur plusieurs centaines de mètres. Avec ses vagues modérées, ses activités nautiques, ses bars de plage et sa grande digue, Longchamps est le spot des familles sportives. Elle séduit aussi les contemplatifs avec sa lumière dorée à la tombée du jour. Surf, paddle, beach-volley et balades sur la digue au couchant en font un lieu vivant. On y organise chaque 15 août une course un peu folle : celle des chaises longues. Il ne s’agit pas de courir, mais de porter sa chaise le plus loin possible dans l’eau. Fous rires garantis et esprit communal intact.

Tableau comparatif : plages tranquilles ou animées ?

Plage Ambiance Surveillance Activités Plage du Sillon (Saint-Malo) Animée, familiale Oui (été) Promenade, baignade, restaurants Plage de la Hoguette (Saint-Malo) Sportive, locale Oui (été) Surf, kitesurf, école de voile Plage du Minihic (Saint-Malo) Tranquille, résidentielle Non Repos, contemplation Plage de Rochebonne (Paramé) Dynamique, nature Oui (partie centrale) Surf, kitesurf, coucher de soleil Plage du Val (Saint-Servan) Discrète, locale Non Baignade calme, vue sur la tour Solidor Plage de l’Écluse (Dinard) Très animée Oui (été) Baignade, jeux, animations Plage de Saint-Énogat (Dinard) Calme, patrimoniale Partielle Promenade, plongée, patrimoine Plage de la Touesse (Saint-Coulomb) Très tranquille Non Randonnée, solitude Plage des Chevrets (Saint-Coulomb) Moyennement fréquentée Oui (partie centrale) GR34, baignade, naturisme toléré Plage du Guesclin (Saint-Coulomb) Sauvage, historique Non Marée basse, île Ferré, calme Plage de l’Anse du Verger (Cancale) Sauvage et isolée Non Randonnée, pique-nique Plage de Port-Mer (Cancale) Familiale, accessible Oui (été) Baignade, restaurants, sentier côtier Plage de La Fourberie (Saint-Lunaire) Tranquille, résidentielle Oui (zone centrale) Farniente, baignade Plage de Longchamps (Saint-Lunaire) Sportive, animée Oui (été) Surf, jeux, balades Plage de la Salinette (Saint-Briac) Chic, intime Non Détente, charme rétro Plage du Perron (Saint-Briac) Confidentielle, sauvage Non Baignade à marée basse, lecture, repos

Bonus : glaces, crêpes et fruits de mer à emporter près des plages