Josselin et son château se sont souvenus de la fête de l’aviation de 1910

Le château médiéval de la famille Rohan à Josselin dans le Morbihan a profité des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, pour faire découvrir à ses visiteurs un événement marquant de son histoire : le vol de démonstration de l’aviateur Guillaume Busson, le 18 septembre 1910, il y a juste 115 ans.

Baptisée Escale au château en 1910, la fête au château de Josselin ce week-end de septembre a mis à l’honneur le début du XXe siècle. Elle a proposé à son public de découvrir à la fois cet épisode sur l’aviation, et sur la vie à cette époque à travers l’histoire du monument et de ses propriétaires. Les participants ont pu se représenter la liesse et l’ébahissement lorsque le monoplan Blériot XI a survolé la ville et son Château en septembre 1910.

Nombreuses autres animations ont enchanté les nombreux visiteurs : la visite était libre et a permis de déambuler dans sur les différentes pièces du château, des démonstrations de danse en costume d’époque ont été réalisées par des danseuses et leurs cavaliers. Le musée a aussi accueilli l’exposition, à couper le souffle, Les histoires d’animaux. Elles montrait la collection impressionnante de la famille de Rohan.

Les archives du château ont permis de remonter dans le temps et de revivre cette journée du 18 septembre 1910.

Le 18 septembre 1910, le duc Alain de Rohan-Chabot organise une grande fête à Josselin et convie l’aviateur Guillaume Busson (1885-1958) à effectuer une démonstration de vol à bord de son monoplan : le Blériot XI. C’est un véritable événement, car l’aviation n’en est encore qu’à ses balbutiements ! Guillaume Busson présente son nouveau monoplan Blériot Alouette De, sur lequel il vient de survoler Paris à 400 mètres d’altitude pendant 52 km, le 14 juillet 1910 !

Après une bénédiction de son aéroplane par l’évêque de Vannes, Monseigneur Alcime-Armand-Pierre-Marie Gouraud, l’aviateur Guillaume Busson s’élance du parc du château de Josselin et vole à 900 mètres d’altitude avant de revenir atterrir à son point de départ sous les applaudissements d’une foule enthousiaste. Le 25 juillet 1909, Louis Blériot réussissait l’exploit de la première traversée de la Manche au départ de Calais pour atteindre Douvres (en Angleterre) en 37 minutes. Cette réussite a un retentissement dans le monde entier et marque une étape fondamentale dans l’histoire de l’aviation.

bénédiction du monoplan par l’évêque de Vannes

Le monoplan Blériot XI est le premier avion construit en série. Sa structure est en bois et il est partiellement recouvert de toile. L’aéroplane possède une à trois places. Son train d’atterrissage est fait de roues de bicyclette, avec une petite roue de queue. L’avion mesure 7,80 mètres pour 8,50 mètres d’envergure et pèse 300 kg. Il peut atteindre 110 km/h.

Biographie :

L’aviateur et pilote d’essais Guillaume Busson vient au monde le 14 avril 1885 à Chédigny, commune d’Indre-et-Loire. Son père est artiste peintre. Guillaume Busson fait des études commerciales, et devient concessionnaire ; il participe à des courses automobiles avec un certain succès ! Cependant, c’est l’aviation qui l’intéresse, et c’est vers elle qu’il souhaite se tourner.

En octobre 1909, Guillaume Busson fait voler un avion Witzig-Lioré-Dutilleul équipé du premier moteur Renault. Le 10 juin 1910, il est titulaire de son brevet de pilote. Un mois plus tard, le jour de la fête nationale à Paris, il se fait remarquer avec son vol au départ de Port-Aviation à Viry-Châtillon dans l’Essonne, qui depuis 1908 est l’unique et le premier aérodrome organisé du monde ; (ce site deviendra, pendant la Première Guerre Mondiale, une base arrière du front où seront formés 600 pilotes.) Ce 14 juillet 1910, l’aviateur contourne la tour Eiffel et parcourt les 52 kilomètres en 46 minutes. Il est le quatrième aviateur a volé sur Paris. Cette traversée de Paris par Guillaume Busson restera dans les annales !

Le 11 février 1911, Guillaume Busson établit avec un passager le record du monde de vitesse sur 10 kilomètres, avec 6 minutes et 30 secondes ; sur 20 kilomètres, avec 12 minutes et 51 secondes ; sur 30 kilomètres, avec 19 minutes et 15 secondes ; et sur 40 kilomètres, avec 25 minutes et 30 secondes.

Le 10 septembre 1912, Guillaume Busson, 27 ans, participe au meeting d’hydro-aéroplanes de Tamise en Belgique. Hélas, il se crashe dans des arbres avec son mécanicien Alexandre, 25 ans. Il avait pris la direction de Bornem dans la province d’Anvers. C’est au moulin du Weert, près de Deurne, que se produit l’accident sous le regard de plusieurs témoins. Ses secouristes viennent en aide aux deux hommes. C’est suspendu à des branches la tête en bas que l’aviateur Guillaume Busson est découvert. Il présente une blessure à la tête et s’est cassé une jambe. Quant à Alexandre, il s’est écrasé au sol, perd du sang des oreilles, de la bouche et du nez. Tombé dans le coma, il a le crâne fracturé.

A la déclaration de la Grande Guerre, Guillaume Busson s’engage dès le 5 août 1914 dans l’aviation militaire, dans l’escadrille de Félix Antonin Brocard (1885-1950), futur commandant des Cigognes, la célèbre unité aéronautique de l’armée française ! Il est pilote jusqu’à la fin de la guerre, qu’il termine décoré de la Croix de guerre et fait chevalier de la Légion d’honneur…

Guillaume Busson sera pilote de l’école Deperdussin en champagne, puis directeur de l’école de pilotes de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reprend du service et travaille à Amiens auprès de l’aviation britannique.

Il s’éteint à l’âge de 73 ans le 17 mars 1958 dans le 19e arrondissement de Paris. Il conserve une place majeure parmi les pionniers de l’aviation.