À Vannes, Sabulle sert des cocktails artisanaux à la pression et casse les codes du bar

À première vue, l’idée peut surprendre. Le cocktail à la pression semble presque contradictoire avec l’image que l’on se fait encore de la mixologie : un art du geste, du dosage à la minute, du shaker, du comptoir, du face-à-face entre un barman et un client.

Et pourtant, à Vannes, Sabulle Cocktail explore précisément cette ligne de crête. Avec ses cocktails artisanaux tirés à la pression, l’entreprise morbihannaise ne cherche pas à sacrifier la qualité au débit, mais à déplacer les codes du bar vers quelque chose de plus fluide, de plus local et de plus accessible.

Le projet repose sur une intuition simple, et au fond très contemporaine : dans l’événementiel, la lenteur n’est pas toujours une vertu. Lors d’un mariage, d’un festival, d’une soirée d’entreprise ou d’une réception privée, l’attente devant le bar peut vite devenir une petite fatigue collective, un point de congestion qui casse l’élan d’une soirée. Sabulle Cocktail part de là. Non pour industrialiser le cocktail au rabais, mais pour chercher une autre forme de service.

Grâce à un système de tirage pression, les verres s’enchaînent à un rythme sans commune mesure avec celui d’une préparation à la demande. Là où un cocktail classique exige une minute, parfois deux, entre la glace, les dosages, l’assemblage et la finition, le tirage permet une exécution beaucoup plus rapide. Ce gain n’a rien d’anecdotique. Il change le tempo de la réception, la circulation des convives, la sensation même d’hospitalité.

Mais l’intérêt du procédé ne s’arrête pas à cette efficacité visible. L’autre promesse, plus discrète, tient dans la constance. D’un verre à l’autre, le goût ne vacille pas. Le cocktail n’est plus exposé aux approximations du service, à la fatigue d’une équipe, aux écarts de main ou d’humeur. Cette stabilité, dans un cadre festif, compte beaucoup plus qu’on ne le croit.

La bulle comme matière, non comme décor

Le point le plus singulier de la démarche est sans doute là. Sabulle Cocktail défend l’idée que la bulle n’est pas un simple effet visuel ou une sensation accessoire, mais une composante du goût. Une matière presque invisible, qui travaille la texture du cocktail autant que ses arômes. Dire cela peut sembler subtil ; en réalité, cela change tout.

Selon les recettes, la pression permet de jouer sur la finesse, la densité, l’épaisseur ou la rareté de la bulle. Un Spritz ne réclame pas la même architecture aérienne qu’un Mojito. Dans un cas, on cherchera une pétillance fine, serrée, presque nerveuse, qui prolonge la tension du verre. Dans l’autre, on préférera quelque chose de plus ample, de plus respirant, qui laisse circuler la menthe, le sucre, la fraîcheur végétale. La bulle cesse alors d’être un simple gaz. Elle devient un outil de composition.

À cela s’ajoute un autre avantage, plus technique mais décisif : la conservation. Les fûts restent pressurisés, protégés de l’oxygène, ce qui permet de maintenir les préparations dans de bonnes conditions pendant plusieurs semaines, à condition de respecter la chaîne du froid. Derrière l’image du cocktail festif, il y a donc aussi un travail de précision, de maîtrise et d’anticipation.

Derrière le verre, une cuisine liquide

Ce qui sauve Sabulle Cocktail de l’effet gadget, c’est justement qu’il ne s’agit pas seulement d’un dispositif. Le système de tirage n’est qu’un outil. L’essentiel se joue en amont, dans la préparation des recettes. Sirops maison, infusions, macérations, assemblages, travail des végétaux et des fruits de saison : la logique est moins celle d’un simple prestataire de bar que d’une petite cuisine liquide.

Le mot n’est pas excessif. Il y a, dans cette approche, quelque chose de culinaire. Une attention portée à la matière première, à son extraction, à sa saison, à son équilibre. Le cocktail n’est pas conçu comme une boisson spectaculaire destinée à séduire d’abord par sa couleur ou son nom, mais comme une composition aromatique.

Cette démarche s’appuie en outre sur un ancrage local assez net. Sabulle Cocktail travaille avec des spiritueux issus notamment de la distillerie de l’Orient et de la distillerie du Morbihan. Les fruits et végétaux sont recherchés sur les marchés, selon la saison, puis transformés maison. L’entreprise collabore également avec Herboal, assembleur de thés basé à Monterblanc. Ce maillage n’a rien d’un simple vernis territorial. Il inscrit la démarche dans une économie de proximité, avec une cohérence de fond : qualité des produits, soutien aux acteurs locaux, recherche d’une identité gustative située.

Le thé, les saisons, le sur-mesure

Sabulle Cocktail ne se contente pas d’aligner quelques recettes-signatures indifférentes au contexte. Le sur-mesure tient une place importante dans le projet. Pour beaucoup d’événements, un cocktail spécifique est imaginé selon l’occasion, le public, l’ambiance ou la saison. Il ne s’agit donc pas seulement de servir une carte. Il s’agit de composer une présence liquide adaptée à un moment.

Au milieu de cette souplesse, une inclination plus personnelle se dessine néanmoins. Loïc, fondateur de Sabulle Cocktail, dit avoir un goût particulier pour les cocktails à base de thé. On comprend pourquoi. Le thé ouvre un territoire de nuances rarement égalé : florales, fumées, boisées, tanniques, miellées, végétales. Il apporte de la profondeur sans lourdeur, de la complexité sans brutalité. Dans un paysage où trop de cocktails se ressemblent, cette piste offre une vraie singularité.

C’est peut-être là que Sabulle Cocktail devient le plus intéressant. Non pas quand l’entreprise parle de performance, mais quand elle laisse entrevoir une sensibilité. Une manière de faire passer dans le verre autre chose qu’un simple effet festif : une saison, une humeur, une nuance, une matière.

Rendre le cocktail moins intimidant, et moins cher

Il y a aussi, dans cette initiative, une ambition plus sociale que ne le laisse penser le vocabulaire parfois chic de la mixologie. Sabulle Cocktail veut rendre le cocktail plus accessible. Le mot mérite d’être pris au sérieux. Accessible, ici, ne signifie pas simplifié jusqu’à la fadeur. Cela signifie qu’un savoir-faire souvent perçu comme élitiste pourrait circuler autrement.

D’abord par le format. Le cocktail cesse d’être réservé à quelques bars spécialisés, à de grands hôtels ou à des prestations coûteuses. Ensuite par le prix. En réduisant une partie des coûts opérationnels liés au service classique, Sabulle Cocktail annonce des tarifs situés entre 4 et 6 euros le verre, là où une prestation plus traditionnelle peut grimper bien davantage. Ce différentiel n’est pas neutre. Il permet à la mixologie de quitter un peu l’espace du luxe ponctuel pour entrer dans celui d’un plaisir plus partageable.

Cette démocratisation passe aussi par les ateliers cocktails proposés par l’entreprise. Là, le verre devient prétexte à autre chose : jeu collectif, créativité, pédagogie, convivialité. On apprend, on goûte, on compare, on se surprend. Le cocktail n’est plus seulement consommé ; il devient un terrain de rencontre. Dans un monde saturé d’expériences standardisées, cette part de fabrication commune n’est pas la moins précieuse.

À Vannes, une place encore à prendre

Le projet trouve un relief particulier dans le pays vannetais. Car si la Bretagne sud a vu se développer ces dernières années des brasseries, des distilleries, des maisons de thé, des artisans du goût et des lieux attentifs à la qualité des produits, la mixologie y reste encore relativement discrète comme culture visible. Elle existe, bien sûr, mais elle n’a pas partout conquis sa place dans les usages.

Sabulle Cocktail s’inscrit précisément dans cet intervalle. Celui d’un territoire où tout n’est pas encore figé, où l’offre n’est pas saturée, où une proposition nouvelle peut encore surprendre sans paraître artificielle. Après une première année d’activité, l’entreprise a déjà travaillé avec des particuliers et des structures professionnelles, et des collaborations avec des festivals morbihannais seraient en cours. Le projet semble donc franchir peu à peu le cap de la curiosité initiale pour entrer dans une phase plus structurée.

Une petite secousse dans les usages festifs

Il ne faut sans doute pas surinterpréter. Sabulle Cocktail ne renversera pas à lui seul l’histoire du bar français, ni ne remplacera le plaisir irremplaçable d’un cocktail composé sous vos yeux dans certains contextes. Mais l’initiative a le mérite de pointer quelque chose de très actuel. Nos manières de boire, de recevoir, d’organiser une soirée, de penser l’artisanat et l’expérience collective sont en train d’évoluer. Entre la logique industrielle sans âme et le prestige parfois intimidant de la mixologie haut de gamme, il existe un espace intermédiaire. Plus mobile, plus souple, plus concret.

C’est dans cet espace que Sabulle Cocktail essaie de s’installer. Avec ses fûts, ses sirops maison, ses infusions, ses bulles réglées comme une matière, ses spiritueux du territoire et sa volonté de rendre le cocktail moins lointain. À Vannes, cette tentative mérite sans doute d’être observée non comme une curiosité mondaine de plus, mais comme un petit signe des temps. Celui d’un art de vivre qui cherche encore sa juste pression.

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