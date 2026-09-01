Concarneau. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine

Dans le Finistère, à Concarneau, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture. Programme des Journées du Patrimoine et Matrimoine
- Visite du château de Keriolet, splendide folie néogothique, Château de Keriolet, Concarneau
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Keriolet — Concarneau
- Animation : Mosaïque en Lego®, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Journées du Matrimoine maritime, Centre européen de formation continue maritime, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h00
Centre européen de formation continue maritime — Concarneau
- Visite guidée : Tours et Détours, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visite-atelier : L’art du Vitrail, Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq, Concarneau
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Budoc de Beuzec-Conq — Concarneau
- L’heure de l’archi : visite à deux voix, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visite : l’heure de l’archi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de la Pêche — Concarneau
- Visite-Atelier : La Fontaine au Crocodile, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 16h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
19 septembre 2026 à 18h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Visites du Port à bord du voilier Le Marche-Avec, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 09h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Croquons le littoral, Commune De Concarneau – Service des archives-Patrimoine, Concarneau
20 septembre 2026 à 10h00
Commune De Concarneau - Service des archives-Patrimoine — Concarneau
- Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
- Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
20 septembre 2026 à 15h30
Maison du Patrimoine de Concarneau — Concarneau
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)