Aquamation. Quand les morts retournent à l’eau : l’Écosse ouvre l’ère de la « crémation aquatique »

L’Écosse vient de franchir un seuil symbolique et technique dans l’histoire des rites funéraires occidentaux. En légalisant l’hydrolyse alcaline, souvent appelée « crémation par l’eau » ou water cremation, elle devient la première nation du Royaume-Uni à autoriser cette méthode de traitement des corps après la mort. Le geste peut sembler technique ou marginal. Il est en réalité révélateur d’une transformation profonde de notre rapport à la mort, à la nature et au corps humain. Car derrière cette innovation se profile une question beaucoup plus vaste : comment les sociétés contemporaines veulent-elles disparaître ?

Une troisième voie entre l’inhumation et la crémation

Jusqu’ici, deux grandes options dominaient en Europe occidentale : l’inhumation et la crémation. La première, héritée de traditions religieuses anciennes, restitue le corps à la terre. La seconde, devenue majoritaire dans plusieurs pays européens, réduit le corps en cendres par combustion.

La crémation aquatique, elle, repose sur un procédé chimique appelé hydrolyse alcaline. Le corps est placé dans une cuve pressurisée remplie d’eau chauffée (environ 150 °C) et d’une solution alcaline. Après plusieurs heures, les tissus organiques se dissolvent.

Il reste alors deux éléments :

les os , réduits ensuite en poudre semblable aux cendres de crémation ;

, réduits ensuite en poudre semblable aux cendres de crémation ; un liquide stérile, composé principalement d’eau et d’acides aminés.

Ce liquide est ensuite traité dans les systèmes d’épuration classiques. Les familles, quant à elles, reçoivent les restes minéraux sous forme de poudre, comme dans une crémation traditionnelle.

D’un point de vue technique, la méthode n’est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis plusieurs années pour le traitement des carcasses animales ou pour la recherche anatomique. Mais son extension aux funérailles humaines marque une évolution culturelle majeure.

L’argument écologique

Si l’Écosse franchit le pas aujourd’hui, c’est d’abord au nom de l’environnement. Les rites funéraires ont en effet un coût écologique souvent méconnu.

L’inhumation mobilise des surfaces foncières importantes, consomme des ressources (bois, métaux, béton), et peut entraîner des pollutions liées aux vernis, aux métaux ou aux produits de conservation.

La crémation, devenue dominante dans de nombreux pays européens, présente d’autres problèmes. Chaque incinération nécessite de fortes températures et donc une consommation énergétique élevée, générant des émissions de CO₂ et parfois de mercure (issu des amalgames dentaires).

Selon plusieurs études, l’hydrolyse alcaline pourrait :

réduire jusqu’à 75 % de la consommation d’énergie par rapport à la crémation ;

par rapport à la crémation ; diminuer fortement les émissions atmosphériques ;

produire des restes minéraux plus abondants et plus purs.

Dans un contexte où les sociétés occidentales s’interrogent sur leur empreinte écologique jusque dans les rites funéraires, cette méthode apparaît pour certains comme la première innovation majeure dans les pratiques mortuaires depuis plus d’un siècle.

Une pratique déjà expérimentée ailleurs

L’Écosse n’invente pas totalement ce modèle. L’hydrolyse alcaline est déjà autorisée dans plusieurs pays ou États :

certains États américains (dont la Californie, la Floride ou le Colorado) ;

le Canada ;

l’Australie ;

les Pays-Bas (où le débat est en cours).

Cependant, la décision écossaise est symboliquement forte. Elle marque l’entrée officielle de cette technique dans un pays européen doté d’une longue tradition funéraire chrétienne et institutionnelle.

Cela ouvre probablement la voie à des débats similaires dans d’autres pays européens, y compris en France, où la législation funéraire reste relativement stricte.

Un choc culturel et symbolique

Mais l’hydrolyse alcaline ne suscite pas seulement de l’intérêt. Elle provoque aussi des réactions de malaise ou de rejet.

Certaines critiques portent sur la représentation du processus. Dans la presse populaire britannique, on a pu lire des expressions comme « boil in a bag funerals » – des « funérailles où le corps est bouilli dans un sac ». Cette caricature traduit une gêne profonde face à une technique perçue comme trop industrielle ou trop chimique.

Pour beaucoup, l’idée que les restes liquides soient ensuite rejetés dans le réseau d’assainissement peut paraître dérangeante. Elle heurte une intuition culturelle ancienne : celle selon laquelle les morts doivent reposer dans un lieu identifiable.

Cette réaction révèle une tension fondamentale entre la rationalité écologique et la symbolique funéraire.

Les rites de mort ne sont pas seulement des solutions techniques. Ils incarnent une vision du corps, de l’âme et du rapport au monde.

Les religions face à la transformation des rites

Les traditions religieuses ont déjà dû s’adapter à la montée de la crémation au XXᵉ siècle. Longtemps interdite par l’Église catholique, celle-ci est aujourd’hui tolérée sous certaines conditions.

La crémation aquatique pose de nouvelles questions théologiques.

Certains responsables religieux pourraient y voir une forme de dissolution trop radicale du corps humain. D’autres pourraient au contraire considérer que le procédé respecte le principe fondamental du retour à la nature.

Dans plusieurs pays, des autorités religieuses ont déjà commencé à examiner la question. Le débat pourrait devenir particulièrement sensible dans les sociétés où la dimension symbolique du corps après la mort reste très forte.

La mort à l’âge de l’écologie

Ce qui se joue ici dépasse largement la technique funéraire. L’hydrolyse alcaline témoigne d’une évolution plus large : l’écologisation de la mort.

Depuis une vingtaine d’années, les pratiques funéraires se transforment :

cercueils biodégradables ;

forêts cinéraires ;

urnes écologiques ;

sépultures naturelles.

La mort, autrefois domaine de la tradition immuable, devient un champ d’expérimentation sociale.

Dans cette perspective, la crémation par l’eau apparaît comme une extension logique d’une idée simple : la fin de vie doit elle aussi réduire son empreinte environnementale.

Une mutation anthropologique

Au fond, la décision écossaise révèle une transformation anthropologique profonde.

Pendant des millénaires, les rites funéraires ont reposé sur trois éléments symboliques majeurs :

la terre (inhumation),

(inhumation), le feu (crémation),

(crémation), la mémoire (monuments, tombes, lieux de recueillement).

L’hydrolyse alcaline introduit un nouvel élément : l’eau.

Le corps n’est plus confié au sol ni aux flammes. Il est dissous dans un cycle chimique et écologique qui le réintègre presque immédiatement au système naturel.

Cette évolution reflète une vision du monde plus scientifique, plus écologique et peut-être plus désacralisée du corps humain.

Vers une révolution silencieuse des funérailles ?

Pour l’instant, l’hydrolyse alcaline reste marginale. Les infrastructures sont rares, les coûts encore élevés, et les mentalités hésitantes.

Mais l’histoire des rites funéraires montre que les changements peuvent être rapides. Au début du XXᵉ siècle, la crémation était encore minoritaire en Europe. Elle est aujourd’hui majoritaire dans plusieurs pays.

Si les arguments écologiques continuent de peser, la crémation par l’eau pourrait devenir une option de plus en plus courante dans les décennies à venir.

L’Écosse, en légalisant cette pratique, n’a peut-être pas seulement introduit une nouvelle technique. Elle a peut-être ouvert une nouvelle étape dans la manière dont les sociétés contemporaines pensent la disparition humaine.

Car à l’ère de l’Anthropocène, même les morts doivent désormais apprendre à laisser une empreinte plus légère sur la planète.