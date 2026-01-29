À Dinan, le musée Yvonne-Jean-Haffen met l’artiste en pleine lumière pour sa saison 2026

En 2024, La Grande-Vigne de Dinan avait choisi l’eau comme fil conducteur, en rassemblant Yvonne Jean-Haffen et Mathurin Méheut autour d’un imaginaire marin et fluvial. En 2026, le musée change d’axe et revient au cœur battant du lieu : l’artiste elle-même, son parcours, ses collaborations, ses décors et ce que signifie, pour une femme du XXe siècle, gagner sa place dans l’histoire de l’art.

Les organisateurs de l’exposition, Frédéric Bonnor, responsable des musées municipaux, et Joëlle Le Guiffant, adjointe à la culture, devant une peinture du port de Dinan.

L’exposition Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière du 4 avril au 27 septembre 2026.

La saison 2026 du musée s’articule autour de l’exposition temporaire Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière, présentée du samedi 4 avril au dimanche 27 septembre 2026. Le projet accompagne la parution de la biographie que Geneviève Haroche-Bouzinac consacre à l’artiste (Flammarion, mars 2026) et propose un récit resserré, incarné, qui traverse un siècle d’images et de contrastes, entre Paris et la Bretagne.

Le parcours s’appuie sur une sélection d’œuvres, mais aussi sur des photographies, archives et objets personnels, afin de suivre les grandes étapes d’une vie de création : débuts parisiens, liens décisifs avec Mathurin Méheut, projets décoratifs (dont les grands décors et l’univers des paquebots), puis ancrage dinannais au bord de la Rance. Dans l’écrin domestique de La Grande-Vigne, l’exposition prend une tonalité presque intime, qui fait sentir ce que la reconnaissance doit parfois à la ténacité, surtout quand on avance avec une détermination discrète.

La Grande-Vigne, une maison d’artiste qui garde la chaleur des rencontres

Visiter le musée Yvonne-Jean-Haffen, c’est entrer dans une maison d’artiste labellisée Maison des Illustres, qui a conservé une atmosphère habitée. Les objets personnels, l’atelier, le jardin, tout raconte une œuvre qui ne s’est pas construite en surplomb, mais au plus près du vivant, des savoir-faire et des paysages. On comprend aussi pourquoi La Grande-Vigne a longtemps fonctionné comme un carrefour d’amitiés, où passaient artistes et écrivains, et où la Bretagne dialoguait avec le large et le monde.

Œuvre de Yvonne Jean-Haffen Femmes pagures, de Mathurin Méheut

Un musée qui tisse aussi la littérature, de résidences en regards sensibles

Ces dernières années, La Grande-Vigne s’est aussi affirmée comme un lieu qui accueille l’écriture. L’autrice finistérienne Lucie Kervern y a mené une résidence à l’automne 2023, au moment où son travail explorait déjà des atmosphères aquatiques. Depuis, elle a publié Juste après le déluge de feu (éditions des Véliplanchistes), roman traversé par la mémoire et la fuite, où l’on avance comme dans un labyrinthe de temps et de sensations. Le musée a également accueilli d’autres résidences, dont celle d’Elsa Escaffre, qui a donné un regard de proximité sur l’œuvre et sur le lieu, fidèle à l’esprit d’une maison qui n’a jamais séparé l’art de la vie.

Les époux Jean

À noter : l’accès à la maison-musée peut être difficile, puisqu’il faut monter environ 70 marches. Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Un parcours paysager dans le jardin permet toutefois une montée plus progressive, même s’il reste pentu.

Infos pratiques :

Exposition Yvonne Jean-Haffen, de l’ombre à la lumière, du samedi 4 avril au dimanche 27 septembre 2026

Musée Yvonne Jean-Haffen (La Grande-Vigne), 103 rue du Quai, Port de Dinan (22100)

Horaires : du mardi au dimanche, 10h30-12h30 et 14h-18h (fermé le lundi)

Tarifs : plein tarif 6,50 € ; tarif réduit 3 € ; gratuit pour les moins de 10 ans ; groupe (dès 10 pers.) 3,50 € ; pass famille (2 adultes et à partir de 2 enfants) 16 €

Contact : 02 96 87 90 80 / 02 96 87 35 41