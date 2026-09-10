Dinard–Saint-Lunaire au rythme du triathlon durant trois jours

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026, le Triathlon Dinard Côte d’Émeraude revient pour une 14e édition qui déborde désormais largement du seul triathlon. Longue distance, format olympique, découverte, swimrun, trail et course pour les enfants vont occuper pendant trois jours le littoral entre Dinard et Saint-Lunaire. Après avoir réuni, selon l’organisation, plus de 7 000 athlètes en 2025, le rendez-vous s’est installé parmi les grands rassemblements sportifs de la rentrée bretonne.

Il porte toujours Dinard dans son nom, mais il serait plus juste de parler d’un événement de la Côte d’Émeraude. Le dispositif sportif de l’édition 2026 est largement installé à Saint-Lunaire : village, parc à vélos et départs des trois triathlons y sont concentrés. Dinard redevient le point de départ dimanche après-midi pour les swimruns Court, Medium et Long, lancés depuis la plage de l’Écluse.

L’événement compose ainsi avec le territoire plutôt qu’avec une enceinte sportive : plages, routes, campagne et sentier côtier deviennent successivement bassin de natation, parcours cycliste et piste de course. Ici, la géographie n’est pas seulement le décor de la compétition. Elle en détermine une partie de la difficulté.

de l’épreuve sportive au grand rendez-vous populaire

Le changement d’échelle est désormais manifeste. L’organisation affirme avoir accueilli plus de 7 000 athlètes en 2025. Autour des concurrents, plusieurs centaines de bénévoles, les services des communes, les équipes de sécurité, les partenaires et les habitants doivent faire fonctionner pendant trois jours une infrastructure sportive temporaire répartie sur plusieurs kilomètres de littoral.

La croissance du rendez-vous tient notamment à la multiplication des formats. Un athlète préparant depuis plusieurs mois un longue distance peut partager le même week-end avec quelqu’un qui découvre le triple effort, un spécialiste du swimrun, un traileur ou un enfant participant à l’Xtrem Kids. L’événement fait ainsi cohabiter deux dimensions qui ne vont pas toujours ensemble : la performance et l’ouverture de la pratique au plus grand nombre.

Cette logique se poursuit en 2026 avec l’arrivée d’un Swimrun Découverte. L’épreuve, accessible à partir de 14 ans, associe 700 mètres de natation et 3,2 kilomètres de course à pied. Le parcours alterne deux séquences de 300 mètres dans l’eau et trois tronçons d’environ un kilomètre à pied. Son départ sera donné dimanche à 13 h 30 depuis la Grande Plage de Saint-Lunaire. L’objectif est clair : proposer une porte d’entrée vers une discipline autrement beaucoup plus exigeante.

vendredi, 11 kilomètres pour ouvrir le week-end

Les premières foulées seront données vendredi 11 septembre à 19 h, boulevard de Longchamp à Saint-Lunaire, avec un trail de 11 kilomètres en direction de Saint-Briac-sur-Mer. L’organisation prévoit une capacité pouvant atteindre 2 500 coureurs. Le Tri Expo ouvrira pour sa part de 16 h à 21 h sur la digue de la plage de Longchamp.

Ce trail dit déjà quelque chose de l’évolution de l’événement. Le week-end n’est plus construit seulement autour du traditionnel enchaînement natation-vélo-course à pied. Il tend à devenir un rassemblement des sports d’endurance de plein air dont la Côte d’Émeraude fournit le terrain commun.

samedi, le longue distance comme épreuve reine

Le véritable changement d’échelle intervient samedi. À 9 h, le Triathlon Découverte proposera 500 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres de course à pied. Le départ sera donné depuis la Grande Plage de Saint-Lunaire. L’organisation met à disposition jusqu’à 1 300 dossards, en individuel ou en relais.

Le mot « découverte » ne doit d’ailleurs pas tromper : même sur ce format court, enchaîner une nage en mer, vingt kilomètres de vélo et cinq kilomètres à pied constitue déjà une véritable épreuve sportive. Pour nombre de concurrents, ce sera précisément l’intérêt du rendez-vous : tester pour la première fois le passage sans interruption d’une discipline à l’autre.

À 14 h viendra l’épreuve historique du week-end : le Longue Distance, construit sur un format de 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres à vélo et 21 kilomètres de course à pied. Là encore, jusqu’à 1 300 dossards sont proposés en solo ou en relais.

La seule addition des distances approche les 113 kilomètres, mais elle dit assez peu de la difficulté réelle. Aux efforts successifs s’ajoutent les transitions, le vent, l’état de la mer, le profil du parcours cycliste et la nécessité de doser son énergie suffisamment longtemps pour encore courir un semi-marathon après 90 kilomètres de vélo. Le temps limite fixé par l’organisation est de 7 h 30.

Dans ce type d’épreuve, le paysage n’est donc jamais neutre. Une mer plus formée modifie immédiatement la dépense énergétique de la natation ; le vent peut transformer une portion cycliste théoriquement rapide ; les variations d’allure accumulées pendant plusieurs heures finissent par se payer au moment d’attaquer la course à pied.

À 15 h 30, la plage de Longchamp accueillera aussi l’Xtrem Kids, destinée aux enfants de 6 à 13 ans. La course se déroule par équipes de deux sur un parcours de type « commando », sans natation. Jusqu’à 300 équipes peuvent participer.

dimanche, olympique le matin, swimrun l’après-midi

Dimanche à 9 h, le Triathlon Distance Olympique prendra le relais avec 1,5 kilomètre de natation, 41 kilomètres à vélo et 10 kilomètres de course à pied. Jusqu’à 1 300 dossards sont également proposés, en solo ou en relais.

La partie natation partira une nouvelle fois de la Grande Plage de Saint-Lunaire. Elle comporte deux boucles de 750 mètres séparées par une sortie à l’Australienne : les concurrents regagnent brièvement la terre ferme avant de repartir dans l’eau. Cette rupture de rythme produit une séquence spectaculaire pour les spectateurs tout en imposant aux nageurs une transition supplémentaire.

L’après-midi, l’événement changera presque de nature. À 13 h, la plage de l’Écluse à Dinard donnera simultanément le départ des swimruns Court, Medium et Long. Contrairement au triathlon, pas de vélo ni de transition vers un parc fermé : les concurrents alternent directement course à pied et natation en conservant leur équipement au fil du parcours.

Le format Medium donne une bonne idée de cette singularité : environ 3,8 kilomètres de natation et 14,4 kilomètres de course à pied, répartis en six enchaînements entre Dinard et Saint-Lunaire. Le tracé emprunte notamment des portions du GR34 avant une arrivée sur la plage de Longchamp.

Le swimrun n’est d’ailleurs pas une greffe récente sur le programme. L’organisation rappelle avoir développé cette pratique sur la Côte d’Émeraude dès 2015, lorsque la discipline était encore peu répandue en France. La succession de criques, plages, pointes rocheuses et portions de sentier côtier offre ici un terrain presque naturellement conçu pour cette alternance permanente entre terre et mer.

À 13 h 30, le nouveau Swimrun Découverte partira quant à lui de la Grande Plage de Saint-Lunaire. Ce détail géographique a son importance : contrairement aux trois formats principaux lancés depuis Dinard, cette initiation reste entièrement organisée autour de Saint-Lunaire.

la Côte d’Émeraude comme stade à ciel ouvert

C’est probablement là que le Triathlon Dinard Côte d’Émeraude a construit son identité. Beaucoup de villes accueillent aujourd’hui courses sur route, trails ou triathlons. Ici, la relation entre les disciplines et le territoire est particulièrement étroite.

Le nageur entre réellement dans la Manche. Le cycliste quitte le front de mer pour rejoindre l’arrière-pays. Le coureur retrouve la côte. Le swimrunner franchit sans cesse la frontière entre terre et eau. La géographie cesse d’être le paysage de la course : elle devient une composante de la course elle-même.

Cette configuration donne également au rendez-vous une dimension populaire. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une place en tribune ni même de connaître parfaitement les règles du triathlon pour regarder plusieurs centaines de nageurs entrer dans l’eau, observer une transition vers les vélos ou encourager les concurrents le long des parcours. Une partie du spectacle sportif vient directement au contact des habitants et des promeneurs.

Cette proximité a son envers. Accueillir plusieurs milliers de sportifs suppose des modifications de circulation, la sécurisation des routes, l’installation de zones de transition, des navettes et la mobilisation de nombreux bénévoles. À mesure qu’il grandit, le Triathlon Dinard Côte d’Émeraude devient donc aussi un exercice logistique à l’échelle de plusieurs communes.

un grand rassemblement breton du sport d’endurance

La réussite du rendez-vous tient finalement moins à une seule course qu’à la coexistence de pratiques et de niveaux très différents. Sur la ligne de départ du Longue Distance, certains viseront un classement quand d’autres chercheront avant tout à devenir finisher. Le samedi matin, des concurrents découvriront peut-être pour la première fois la natation en compétition en pleine mer. Le dimanche, des swimrunners aguerris enchaîneront les criques tandis que des débutants expérimenteront la discipline quelques centaines de mètres plus loin.

Cette diversité explique en partie pourquoi le rendez-vous a pris une telle ampleur. Pendant trois jours, la Côte d’Émeraude ne reçoit plus seulement un triathlon : elle rassemble plusieurs façons de pratiquer le sport d’endurance, de l’initiation au défi de longue haleine.

triathlon Dinard Côte d’Émeraude 2026 : les horaires à retenir

Vendredi 11 septembre : Tri Expo de 16 h à 21 h à Saint-Lunaire ; trail 11 km à 19 h.

Tri Expo de 16 h à 21 h à Saint-Lunaire ; trail 11 km à 19 h. Samedi 12 septembre : Triathlon Découverte à 9 h ; Longue Distance à 14 h ; Xtrem Kids à 15 h 30.

Triathlon Découverte à 9 h ; Longue Distance à 14 h ; Xtrem Kids à 15 h 30. Dimanche 13 septembre : Distance Olympique à 9 h ; Swimruns Court, Medium et Long à 13 h depuis la plage de l’Écluse à Dinard ; Swimrun Découverte à 13 h 30 depuis la Grande Plage de Saint-Lunaire.

Le Tri Expo est installé sur la digue de la plage de Longchamp à Saint-Lunaire. Il sera également ouvert samedi de 8 h à 20 h et dimanche de 8 h à 18 h. Les parcours détaillés, conditions d’inscription et éventuelles modifications de dernière minute sont publiés par l’organisation sur triathlondinard.com.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE :

16h00 – 21h00 – Tri Expo / entrée libre / Digue plage de Longchamp, Saint-Lunaire

16h00 – 21h00 – Retrait des dossards / Rue Norois, Saint-Lunaire

18h00 – 18h45 – Briefing Triathlon Découverte / Centre culturel Jean Rochefort, Saint-Lunaire

19h00 – Départ / Trail – Kinetik / Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

19h00 – 20h30 – Workshop Natation / Stand Zoggs, Digue plage de Longchamp, Saint-Lunaire

SAMEDI 12 SEPTEMBRE :

06h30 – 13h00 – Retrait des dossards / Rue Norois, Saint-Lunaire

07h00 – 08h30 – Check-in / Triathlon Découverte / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

08h00 – 20h00 – Tri Expo / entrée libre / Digue plage de Longchamp, Saint-Lunaire

09h00 – Départ / Triathlon Découverte – Aésio Mutuelle / Grande Plage de Saint-Lunaire

09h00 – 09h45 – Briefing Triathlon Longue Distance / Centre culturel Jean Rochefort, Saint-Lunaire

11h00 – 11h45 – Check-out / Triathlon Découverte / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

12h00 – 13h30 – Check-in / Triathlon Longue Distance / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

14h00 – 20h00 – Retrait des dossards / Rue Norois, Saint-Lunaire

14h00 – Départ / Triathlon Longue Distance – OVERSTIM.s / Grande Plage de Saint-Lunaire

15h30 – Départ / Xtrem Kids – Mc Donald’s Pleurtuit / Plage de Longchamp, Saint-Lunaire

18h00 – 18h45 – Briefing Triathlon Distance Olympique / Centre culturel Jean Rochefort, Saint-Lunaire

19h30 – 22h00 – Check-out / Triathlon Longue Distance / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :

06h30 – 11h30 – Retrait des dossards / Rue Norois, Saint-Lunaire

07h00 – 08h30 – Check-in / Triathlon Distance Olympique / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

08h00 – 18h00 – Tri Expo / entrée libre / Digue plage de Longchamp, Saint-Lunaire

09h00 – 09h45 – Briefing Swimruns / Centre culturel Jean Rochefort, Saint-Lunaire

09h00 – Départ / Triathlon Distance Olympique / Grande Plage de Saint-Lunaire

11h15 – Départs des navettes Swimruns Court, Medium & Long / au croisement de la rue de Saint-Briac et la rue des Camélias, Saint-Lunaire

12h15 – 13h30 – Check-out / Triathlon Distance Olympique / Parc à vélo, Boulevard de Longchamp, Saint-Lunaire

13h00 – Départ / Swimrun Court / Plage de l’Écluse, Dinard

13h00 – Départ / Swimrun Medium – ZOGGS / Plage de l’Écluse, Dinard

13h00 – Départ / Swimrun Long / Plage de l’Écluse, Dinard

13h30 – Départ / Swimrun Découverte / Grande Plage de Saint-Lunaire