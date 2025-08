La sorcellerie moderne : une forme de spiritualité qui traduit les besoins d’une société

Oracles, pendule, rituels, purification à la sauge… La sorcellerie moderne est plus en vogue que jamais en France. Mais qu’entend-on réellement par ce terme qui définit avant tout une forme nouvelle de spiritualité ? Que dit cet engouement de notre société occidentale ? Depuis les années covid, elle a ouvert la porte du développement personnel et du bien-être, tout en reflétant les désirs et besoins de notre société.

Quelle est la première image qui vous vient à l’esprit quand on vous parle de sorcellerie ou de magie ? Bien qu’elle soit toujours ancrée dans l’imaginaire collectif, l’image stéréotypée tirée d’un folklore ancien – un groupe de personnes initiées, cape sur les épaules et capuche sur la tête ou une personne en train de procéder à un mystérieux rituel – est quelque peu révolue. Si les termes « ésotérisme », « magie » et « sorcellerie » englobent un ensemble de pratiques dites magiques, aujourd’hui, il s’agit surtout de pratiques qui accompagnent sur le chemin du développement personnel. « Un oracle est un outil de travail de connaissance de soi psychologique et spirituel, à la fois facile et ludique », définit Marguerite de la librairie rennaise La Rose mystique, ouverte depuis 40 ans et spécialisée dans les « Spiritualités » et le « Mieux-être ».

Bien que les pratiques telles que l’astrologie, la cartomancie et/ou de la lithothérapie ne soit pas nouvelles en Occident, leur acceptation fluctue selon les époques. « Au Moyen-Âge, Sainte-Hildegarde de Bigen soignait déjà avec les plantes et l’énergie des minéraux. Nous sommes nous-même constitués d’énergie », déclare Marguerite. L’inconscient collectif, basé sur un héritage catholique, associe ces pratiques au mal, qui sont souvent jugées en fonction de la place de la religion dans la société. L’exemple le plus frappant reste la Chasse aux sorcières à la fin du Moyen-Âge. Pour autant, la pratique magique est culturelle dans d’autres régions du monde, comme en Amérique latine : la population, bien que très croyante, perpétue toujours en ses pratiques ancestrales.

Tantôt taboue, tantôt autorisée, ce que l’on appelle la sorcellerie moderne a gagné en popularité ces dernières années : les comptes Instagram et les vidéos Youtube qui proposent des tirages de carte se sont multipliés à une vitesse fulgurante. Les maisons d’édition ont créé des collections dédiées et les librairies généralistes ont agrandi leur rayon sur le sujet. Elle joue aujourd’hui un rôle important dans la spiritualité. « Les jeunes générations s’intéressent beaucoup à la figure de la sorcière et à la Wicca [religion païenne moderne basée sur les forces créatrices de la nature, ndlr.], au chamanisme et au druidisme, mais c’est surtout une manière de se reconnecter à la nature. » Mais qu’entend-on réellement par ce terme : « sorcellerie moderne » ?

Ésotérisme, magie, sorcellerie, spiritualité. Quelles différences ?

La différence principale entre magie et ésotérisme se trouve dans le contenu et la méthode. L’ésotérisme désigne un ensemble d’enseignements secrets ou réservés à des initiés, dont la pratique devait rester inconnue des profanes. Il vise à une compréhension profonde des lois cosmiques et de la nature de l’univers, souvent à travers l’initiation et une hiérarchie d’apprentissage. La magie, elle, définit un ensemble de croyances et de pratiques qui reposent sur l’idée qu’il existe des puissances cachées dans la nature. Elle peut être utilisée à des fins personnelles ou spirituelles et inclut rituels, incantations, cartomancie, symboles, etc. « C’est un terme qu’on n’aime pas vraiment à cause de sa connotation péjorative. On préfère parler de spiritualités », précisent les gérants de la librairie La Rose Mystique. « Nous sommes un lieu avec un regard spirituel. » La librairie propose en effet une grande sélection d’oracles et d’ouvrages sur diverses pratiques qualifiées de magiques, mais les étagères sont aussi habitées par une ligne éditoriale pluridisciplinaire qui touche autant à la spiritualité qu’au développement personnel et au bien-être : psychologie, médecines douce et parallèle, pensées positives, yoga, vie après la mort, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, etc.

Enfin, comme l’ésotérisme, la sorcellerie désigne un ensemble de pratiques magiques, mais la notion de « sorcellerie moderne » est beaucoup plus récente : il renvoie à une pratique qui aide à la confiance en soi et au développement personnel. Plus qu’une invitation à suivre des préceptes obscurs, il est donc question d’un accompagnement pour développer son intuition et être en phase avec soi et le monde qui nous entoure. S’il s’agit bien de pratiques que l’on qualifie en effet de magiques, on parle avant tout d’une ouverture vers une autre forme de spiritualité. Qu’elle soit religieuse, laïque et/ou contemporaine, la spiritualité définit une recherche de sens : elle englobe toute recherche de connexion au sacré, à soi ou au monde.

Source de Cristal, Rennes

Pourquoi la sorcellerie moderne à la côte ?

Plusieurs raisons à cet engouement : d’abord, sa valorisation dans la culture populaire. Pour les plus jeunes générations, les séries comme Charmed ou Buffy contre les vampires ont placé la sorcellerie au rang de pratique super hype. Pour d’autres, des réalisateurs tels David Lynch et Alejandro Jodorowsky ont éveillé un intérêt pour la spiritualité et l’ésotérisme auprès de leur public : Lynch était connu pour sa pratique de la méditation transcendantale et Jodorowsky pour sa pratique du tarot, avec une approche psychologique ou « psychomagique ». Discipline inventée dans les années 1970 par le Franco-Chilien, la « psychomagie » mêle symbolisme, actes rituels et émotions profondes pour libérer l’inconscient et guérir des blessures intérieures.

Au delà d’un engouement initié par la pop culture et ses acteurs, la crise sanitaire de 2020 a accéléré de manière flagrante l’intérêt de la population, à la recherche d’une nouvelle spiritualité, pour ces sujets. Le renfermement sur soi et la situation incertaine ont accentué les doutes et les peurs tant sur le plan personnel que professionnel. Ce contexte exceptionnel a nourri le besoin de trouver sa propre vérité et un sens à sa vie : la sorcellerie moderne est apparue comme un échappatoire, un moyen de garder le contrôle sur des situations qui nous échappent : « J’ai toujours baigné dedans », témoigne Babette, 32 ans. « J’ai commencé par tirer les cartes pour me rassurer sur les choix que je pouvais faire. » La jeune femme voit la spiritualité comme un guide qui l’accompagne dans les joies et les épreuves de la vie. « C’est plus présent en ce moment, parce que ma vie actuelle fait que j’en ai besoin et que ça m’apaise. »

« La spiritualité intéresse aussi, parce qu’on pense qu’elle apporte quelque chose d’immédiat et concret : un bien-être, une paix intérieure », Hélène de Source de cristal

Rajoutons à cela, une perte de foi en les grandes autorités politiques et institutionnelles, amplifiée par les guerres qui ont ensuite éclaté au quatre coins du monde. « Nombre de nos contemporains différencient la religion de la spiritualité », exprime Hélène. « Là où la religion est perçue comme un enfermement dans des dogmes, la spiritualité est vue comme un espace de liberté où chacun peut chercher sa vérité. » La désillusion a créé un vide à combler : « L’humain a toujours eu des questions spirituelles et métaphysiques. Ce qu’il ne trouve plus dans les grandes religions, il le cherche ailleurs, dans une autre forme de spiritualité ».

Quels sont les risques et les dérives ?

Si les boutiques comme Source de Cristal accueillaient auparavant une sociologie de personnes bien particulières, plus initiées, ce n’est plus le cas aujourd’hui : tous les âges, toutes les conditions socio-économiques et tous les niveaux de connaissance ouvrent la porte de cet univers. Mais, bien que la démocratisation de ces pratiques traduise un besoin de reconnexion à la nature par le moyen de méthodes ancestrales (les plantes et les pierres) et une recherche de bien-être, il est primordial qu’elles restent de l’ordre du divertissement.

À trop s’investir, le risque est de générer de nouvelles angoisses alors que le but initial est, justement, d’agir sur celles déjà existantes. Si l’on ne garde pas son libre-arbitre et sa liberté de pensée, cette nouvelle tendance peut faire perdre la notion du réel. « Certains personnes croient tout ce qu’elles lisent sur Internet et viennent angoissées à la boutique », explique Hélène avant de mettre en garde : « Il ne faut pas croire toutes les personnes ou entreprises qui créent des besoins inutiles, comme des objets de purification, pour faire du business ». La sorcellerie moderne est devenue un outil marketing pour beaucoup de marques qui jouent du fait d’inclure un maximum de personnes : tarot des femmes, des minorités, de tatouages, etc. Gérard de La Rose Mystique ajoute : « Moi qui suis un ancien psychologue, je m’insurge contre cette simplification à l’extrême. La vie et l’individu est beaucoup plus complexe et multiple que les réponses toutes faites que l’on trouve dans certains livres. »

« C’est important de garder son libre-arbitre et sa liberté de pensée, et de faire un tri dans ses lectures », Hélène de Source de cristal.

Rayon Oracles dans la boutique Source de Cristal, Rennes

Les pratiques de ce type peuvent entraîner des dérives, notamment sectaires : des gens profitent des personnes fragiles, mal à l’aise dans la société et qui ressentent le besoin d’appartenir à un groupe pour ne pas se sentir isolées. « La spiritualité peut faire partie de votre vie, mais il ne faut pas qu’elle la domine et la dirige. »

Pour aller plus loin :

Boutique Source de Cristal, 29 Quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Librairie La Rose mystique, 2 rue Bonne Nouvelle à Rennes, 35 000 Rennes