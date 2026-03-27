Et puis ils sont allés danser de Yacha Kurys ou la jeunesse au bord du crime

Et puis ils sont allés danser de Yacha Kurys semble d’abord presque léger, presque flottant, presque adolescent dans ce qu’il aurait de nocturne, de désinvolte, de vaguement sentimental.

On croit entendre la fin d’une soirée, une échappée, peut-être une jeunesse qui cherche encore à se sauver dans la musique, dans l’oubli, dans le mouvement des corps. Mais très vite, on comprend que cette danse-là n’a rien d’innocent. Elle vient après quelque chose. Après une fêlure. Après une faute. Après l’instant où l’existence bascule et où pourtant le monde, lui, continue. C’est peut-être cela, au fond, que dit déjà ce titre si beau, si trouble, si bien trouvé : l’après de l’irréparable.

Yacha Kurys signe ici un roman noir au sens le plus profond du terme, non pas noir de genre, noir de mécanique, noir de polar, mais noir de vérité humaine. Un roman de la chute, oui, mais plus encore un roman de l’aimantation. Car ce qui intéresse ce livre n’est pas seulement la dégringolade de deux adolescents perdus ; c’est la force obscure qui les attire l’un vers l’autre, puis ensemble vers une zone de plus en plus dangereuse d’eux-mêmes. Le roman raconte moins une déchéance qu’une combustion.

Léo a dix-sept ans. Il a été renvoyé de son lycée. Sa mère l’a mis dehors. Il rejoint son père, avocat célèbre, figure sociale établie, homme de prestige plus que de présence. En quelques gestes, tout est dit. Le cadre tient encore debout, mais il n’abrite plus rien. L’ordre bourgeois n’est pas ici écrasement, il est vacance. Le père n’est pas un tyran, il est pire peut-être pour un fils qui cherche un monde où entrer : il est lointain, opaque, suffisant, absorbé par sa réussite comme par une cuirasse. Il y a chez lui les signes de la puissance, de l’autorité, de l’intégration parfaite au jeu social. Mais cette puissance ne transmet plus rien. Elle impressionne peut-être, elle ne fonde plus. Elle existe, mais elle n’oriente pas. Elle occupe l’espace sans offrir de direction intérieure.

C’est l’une des grandes justesses du roman : montrer que le drame contemporain de certaines jeunesses favorisées ne réside pas seulement dans la contrainte ou dans le conflit, mais dans l’épuisement symbolique des formes anciennes d’autorité. Léo ne manque ni d’argent, ni d’adresse, ni d’appartenance apparente. Il manque de sol. Il manque d’un point d’adhérence au monde. Il manque d’un lieu psychique où déposer sa douleur, sa rage, sa confusion, son humiliation aussi. Car il y a de l’humiliation dans cette existence qui se défait. Être renvoyé, être déplacé, être toléré plus qu’accueilli, être regardé comme un problème à gérer plutôt que comme une âme en détresse. Le roman touche très juste dès lors qu’il montre combien certaines catastrophes adolescentes naissent moins d’un excès de malheur visible que d’un défaut d’attention profonde.

Puis vient Jim.

Et avec lui, le livre change de régime. Non pas qu’il devienne plus spectaculaire, mais il trouve son centre magnétique. Jim n’est pas seulement un personnage. Il est une intensité. Il est cette figure que la littérature connaît bien, mais qu’elle réussit rarement à rendre sans cliché : celle de l’être dangereux qui offre à l’autre non pas une protection, mais une forme d’autorisation. Avec Jim, Léo n’est pas sauvé ; il est reconnu dans sa part fendue. L’amitié qui naît entre eux n’a rien d’une tendre consolation. C’est une alliance de blessures, une entente de vertiges, une chimie d’abandon. L’un apporte à l’autre ce que les institutions, la famille, l’école, la bienséance, n’ont pas su lui donner : non pas un cadre, mais une ivresse partagée, non pas une loi, mais une présence immédiate, électrique, presque fatale.

Le roman est très fort dans sa manière de faire sentir que certaines rencontres, surtout à cet âge, n’ont rien d’anodin. Elles réorganisent d’un coup toute la perception du réel. À dix-sept ans, quelqu’un peut devenir pour vous non un ami parmi d’autres, mais une syntaxe nouvelle de l’existence. Quelqu’un par qui le monde devient plus vif, plus dangereux, plus intense, plus habitable aussi, paradoxalement. Jim est cela pour Léo : un opérateur de transfiguration. À travers lui, le vide cesse d’être passif. Il devient énergie. Il devient vitesse. Il devient transgression. Il devient style.

C’est là que Et puis ils sont allés danser échappe au simple roman social sur la dérive de deux garçons. Il ne cherche pas tant à documenter la chute qu’à comprendre ce qu’elle promet. Il faut prendre ce mot au sérieux : promettre. La destruction a parfois une promesse. Elle promet une sortie de l’ennui, une revanche contre le mépris, une manière d’éprouver enfin quelque chose d’absolu dans des existences anesthésiées. Elle promet une intensité à défaut d’un sens. Le roman touche à cette vérité dangereuse sans jamais la romantiser tout à fait. C’est ce qui le rend inconfortable et réussi. Il ne juge pas de loin. Il approche. Il suit. Il colle à cette logique intérieure par laquelle deux adolescents peuvent en venir à faire de l’excès, de la drogue, de la nuit, de la violence même, non pas des accidents, mais des réponses.

Il faudrait insister ici sur la manière dont Yacha Kurys écrit Paris. Pas le Paris carte postale, pas le Paris de la splendeur culturelle, mais un Paris de circulation nerveuse, de seuils, de nuits, de frontières poreuses entre mondes sociaux. Le roman semble traversé par une géographie morale : beaux quartiers dévitalisés, appartements sans chaleur, rues où l’on se perd, fêtes où l’on se dissout, zones intermédiaires où les classes se frôlent sans se comprendre. Léo vient d’un monde qui se fissure par le haut, Jim d’un monde qui s’endurcit par le bas. Entre eux ne s’établit pas une synthèse, encore moins une réconciliation sociale. Il se produit autre chose, de plus inquiétant : une fraternité négative. Une coalition de manques. Une communauté provisoire bâtie non sur une espérance, mais sur une blessure active.

Le livre aurait pu tomber dans le schéma. Le fils de bonne famille fasciné par le marginal plus rude, plus authentique, plus exposé au réel. Mais Kurys évite souvent cet écueil, parce qu’il comprend que la fascination n’est jamais unilatérale. Chacun désire chez l’autre une forme d’être qu’il n’a pas. L’un cherche la sortie de l’asphyxie bourgeoise, l’autre perçoit peut-être chez le premier une fragilité précieuse, une possibilité d’échappée, une sorte d’innocence ruinée qui le touche malgré lui. Ils ne s’imitent pas ; ils s’exacerbent.

Le père, dans ce roman, est plus qu’un personnage, il est une structure. Ou plus exactement, il est le signe d’une structure effondrée. À bien lire le livre, ce qui se joue n’est pas seulement un conflit filial. C’est le constat plus vaste d’une civilisation intime où les médiations ont cessé de tenir. L’école n’absorbe plus, la famille ne protège plus, l’amour ne répare plus, la réussite sociale n’impressionne plus que comme mascarade, et les adultes eux-mêmes paraissent comme exténués de leur propre rôle. Dans cet univers, les adolescents ne sont pas seulement “livrés à eux-mêmes”, formule trop faible ; ils sont remis à une violence sans traduction. Rien ne vient plus métaboliser ce qu’ils éprouvent. Or quand la douleur ne trouve ni langue ni rituel ni cadre, elle cherche parfois son idiome dans le passage à l’acte.

C’est ici que le roman rejoint quelque chose de plus vaste que son intrigue. Il parle de notre époque sans discours d’époque. Il ne plaque pas sur ses personnages un commentaire sociologique appuyé. Il laisse la matière humaine révéler elle-même les failles du temps. On y lit en filigrane la fatigue d’un monde où les adultes ont réussi sans convaincre, où les milieux favorisés ont tout transmis sauf une raison d’habiter dignement leur position, où les enfants des classes supérieures peuvent hériter d’un capital sans hériter d’une légitimité intérieure. Le roman dit cela sans le théoriser, et c’est heureux. La littérature n’a pas à faire cours quand elle sait faire sentir.

Le style de Yacha Kurys participe grandement de cette réussite. Il y a dans son écriture une netteté sèche, une élégance sans apprêt, une vitesse retenue qui conviennent parfaitement au sujet. Rien d’ornemental, rien de démonstratif. On sent une volonté de rester au plus près du battement intérieur, de ne pas écraser les scènes sous la belle phrase ni sous la performance stylistique. Cette sobriété est l’une des forces du roman. Elle laisse venir la violence avec plus d’effroi encore. Là où une prose trop lyrique aurait esthétisé la chute, cette langue garde une tension froide, un tranchant discret, une mobilité très contemporaine. Le lecteur avance dans une matière nerveuse où chaque scène semble porter en elle un peu plus de fatalité.

Il faut cependant dire aussi ce qui fait la singularité plus secrète du livre. Ce n’est pas simplement un roman sur l’adolescence. C’est un roman sur l’adolescence quand elle n’est plus ce moment romantique de l’ouverture au possible, mais déjà un laboratoire de destruction. Non pas l’âge des promesses, mais l’âge où l’on pressent que le monde est en partie déserté, que les adultes mentent ou jouent leur propre rôle à vide, et que l’intensité sera peut-être la seule vérité disponible. En cela, le roman se situe à une hauteur plus existentielle que simplement narrative. Il ne demande pas seulement : que s’est-il passé ? Il demande : que cherche-t-on, au fond, quand on s’approche si près du désastre ?

Le titre revient alors comme un refrain spectral. Et puis ils sont allés danser. Tout le roman tient peut-être dans cette conjonction modeste, terrible, presque indécente : “et puis”. Le langage ordinaire de la continuation après l’exceptionnel. Le monde ne s’arrête pas. La nuit continue. Les corps continuent. Les jeunes gens continuent. Ils boivent encore, ils marchent encore, ils sortent encore. Il y a là quelque chose de profondément moderne et profondément tragique. Non plus le grand châtiment, la faute nommée, la scène solennelle de la conscience coupable. Mais la persistance presque banale du vivant après l’abîme. On a fait l’irréparable, et pourtant il reste de la musique, des rues, des lumières, des gestes, une boîte de nuit peut-être. La danse, ici, n’est pas une célébration. C’est la forme contemporaine de l’après. Une sidération en mouvement.

On pourrait dire que Yacha Kurys écrit contre deux facilités. La première serait la tentation compassionnelle. Il ne transforme pas ses personnages en victimes pures. La seconde serait la tentation glamour de la noirceur. Il ne fait pas de la destruction un spectacle chic. Il tient un fil plus difficile, plus littéraire, plus honnête : montrer la séduction du pire sans y céder, montrer la détresse sans la sanctifier, montrer la violence sans lui donner l’aura d’une grandeur. C’est ce fragile équilibre qui donne au roman sa valeur. Il ne cherche ni à absoudre ni à condamner. Il cherche à comprendre ce point où la fragilité devient dangereuse, où l’abandon se change en énergie meurtrière, où le besoin d’être aimé se déforme jusqu’à vouloir tout détruire autour de soi.

Il y a dans ce livre quelque chose qui rappelle que la littérature, lorsqu’elle travaille à son meilleur niveau, ne consiste pas à distribuer des émotions convenues ni à confirmer des opinions déjà prêtes. Elle consiste à rouvrir l’opacité des êtres. À rendre leur trouble à des figures que le langage social classerait trop vite. À faire sentir qu’un fait divers n’est jamais seulement un fait, qu’il est aussi la pointe visible d’un continent affectif, familial, moral, symbolique bien plus vaste. Sous cet angle, Et puis ils sont allés danser vaut davantage qu’un roman efficace sur une jeunesse à la dérive. Il devient une méditation sombre sur la transmission manquée, la fraternité toxique, la vacance des adultes, l’érotique de la chute.

Avec Et puis ils sont allés danser, Yacha Kurys livre un texte dur, tendu, souvent très juste, qui regarde la jeunesse contemporaine comme un âge non pas perdu, mais exposé. Exposé au vide, au mépris, à la fascination, à l’ivresse, à la haine, à ce besoin terrible de se sentir vivant ne serait-ce qu’une seconde de trop. C’est un roman où l’on tombe beaucoup, où l’on aime mal, où l’on cherche la fraternité dans des lieux qui la défigurent. Un roman qui n’a pas peur de la noirceur, mais qui la traite avec assez de tact pour qu’elle demeure littérature et non simple matière sensationnelle.

Yacha Kurys, Et puis ils sont allés danser, Gallimard, coll. Blanche, janvier 2026, 20,50 euros.