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04 – Foire agricole de Barcelonnette, Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04), Barcelonnette

samedi 26 septembre 2026 · Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) · Barcelonnette

04 – Foire agricole de Barcelonnette, Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04), Barcelonnette

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04)
Adresse
Place Aimé Gassier, Barcelonnette
Ville
04400 Barcelonnette
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Entrée gratuite

04 – Foire agricole de Barcelonnette Samedi 26 septembre, 09h00 Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Foire agricole historique qui avait disparu, la foire Saint-Michel de Barcelonnette a été remise à l’honneur au début des années 2000 par les éleveurs de la vallée de l’Ubaye. Avec près de 130 forains, elle s’est depuis imposée comme l’une des plus grandes foires des Alpes du Sud.

  • Marché paysan et artisanal
  • Animaux, exposants, forains
  • Diverses animations
  • Matériels agricoles
  • Tombola
  • Soirée repas

Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) Place Aimé Gassier, Barcelonnette Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0687511226 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492807900 »}]
Foire agricole avec présentation d’animaux foire agricole agriculture

CA04

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