04 – Foire agricole de Barcelonnette, Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04), Barcelonnette
samedi 26 septembre 2026 · Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) · Barcelonnette
Informations pratiques
04 – Foire agricole de Barcelonnette Samedi 26 septembre, 09h00 Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) Alpes-de-Haute-Provence
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Foire agricole historique qui avait disparu, la foire Saint-Michel de Barcelonnette a été remise à l’honneur au début des années 2000 par les éleveurs de la vallée de l’Ubaye. Avec près de 130 forains, elle s’est depuis imposée comme l’une des plus grandes foires des Alpes du Sud.
- Marché paysan et artisanal
- Animaux, exposants, forains
- Diverses animations
- Matériels agricoles
- Tombola
- Soirée repas
Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) Place Aimé Gassier, Barcelonnette Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0687511226 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492807900 »}]
Foire agricole avec présentation d’animaux foire agricole agriculture
CA04