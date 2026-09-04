04 – Foire agricole de Barcelonnette, Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04), Barcelonnette

Informations pratiques

04 – Foire agricole de Barcelonnette Samedi 26 septembre, 09h00 Place Aimé Gassier, Barcelonnette (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Foire agricole historique qui avait disparu, la foire Saint-Michel de Barcelonnette a été remise à l’honneur au début des années 2000 par les éleveurs de la vallée de l’Ubaye. Avec près de 130 forains, elle s’est depuis imposée comme l’une des plus grandes foires des Alpes du Sud.

Marché paysan et artisanal

Animaux, exposants, forains

Diverses animations

Matériels agricoles

Tombola

Soirée repas

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Foire agricole avec présentation d’animaux foire agricole agriculture

CA04