05 – « Marchés des Producteurs de Pays » de Rochebrune, Rochebrune (05), Rochebrune

05 – « Marchés des Producteurs de Pays » de Rochebrune 23 juillet et 6 août Rochebrune (05) Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T17:30:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T17:30:00+02:00 – 2026-08-06T20:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, en partenariat avec la commune d’accueil, organise des « Marchés des Producteurs de Pays ».

Composés uniquement de producteurs agricoles haut-alpins, et sans revendeurs, ces marchés valorisent pleinement la diversité et la qualité de nos terroirs en ne proposant que des produits locaux issus de productions fermières.

Les producteurs vous invitent ainsi à les rejoindre sur ces marchés !

Rochebrune (05) Rochebrune (05190) Rochebrune 05190 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir les agriculteurs haut-alpins et leurs produits fermiers