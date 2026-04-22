Rochebrune

3e édition de l’Art isinal

Village Rochebrune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association des Amis de Rochebrune vous propose le marché semi nocturne de l’Art de l’artisanat, et des produits du terroir.

Buvette, food truck, glaces et parking

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Village Rochebrune 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 56 24 francoisecomba@hotmail.fr

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English :

The Association des Amis de Rochebrune (Friends of Rochebrune) presents a semi-nightly market of arts, crafts and local produce.

Refreshment bar, food truck, ice creams and parking

L’événement 3e édition de l’Art isinal Rochebrune a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale