3e édition de l’Art isinal Rochebrune
3e édition de l’Art isinal Rochebrune samedi 25 juillet 2026.
Rochebrune
3e édition de l’Art isinal
Village Rochebrune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association des Amis de Rochebrune vous propose le marché semi nocturne de l’Art de l’artisanat, et des produits du terroir.
Buvette, food truck, glaces et parking
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Village Rochebrune 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 56 24 francoisecomba@hotmail.fr
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English :
The Association des Amis de Rochebrune (Friends of Rochebrune) presents a semi-nightly market of arts, crafts and local produce.
Refreshment bar, food truck, ice creams and parking
L’événement 3e édition de l’Art isinal Rochebrune a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale