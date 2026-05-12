1 Festival des Petites Bouilles à Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont

#1 Festival des Petites Bouilles à Tracy-le-Mont

1 Rue de l’Église Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:30:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

La première journée de ce festival se déroulera dans le village de Tracy-le-Mont !

Au programme

– 10h30 Départ de la marché à l’École des Rosettes,

– 12h30 Pique-nique à l’Espace Dumontois avec les enfants,

– 14h30 La famille Tangara , de Waouw Company destiné aux scolaires.

– De 17h à 19h45 Village d’animation avec AST, l’AMBO, les Boulistes, Chant pour chant et la Vire volte.

– 20h00 Ainsi va la joie , de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 21h30 Concert Charline and the girls

Expositionde photos et de dessins La joie des Petites Bouilles .

Apéro offert, avec buvette et petite restauration sur place.

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

La première journée de ce festival se déroulera dans le village de Tracy-le-Mont !

Au programme

– 10h30 Départ de la marché à l’École des Rosettes,

– 12h30 Pique-nique à l’Espace Dumontois avec les enfants,

– 14h30 La famille Tangara , de Waouw Company destiné aux scolaires.

– De 17h à 19h45 Village d’animation avec AST, l’AMBO, les Boulistes, Chant pour chant et la Vire volte.

– 20h00 Ainsi va la joie , de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 21h30 Concert Charline and the girls

Expositionde photos et de dessins La joie des Petites Bouilles .

Apéro offert, avec buvette et petite restauration sur place. .

1 Rue de l’Église Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 9? edition of the Festival des Petites Bouilles, Compagnie Tandem à Plumes invites you on a poetic itinerant adventure through the villages of the Lisières de l’Oise.

Aboard their donkey-drawn caravan, the artists set up their mobile theater each day to perform Ainsi va la joie, accompanied by festive shows and entertainment. A moment of sharing and conviviality in the heart of our region!

The first day of the festival takes place in the village of Tracy-le-Mont!

Program:

– 10:30am: Market start at École des Rosettes,

– 12:30 pm: Picnic at Espace Dumontois with the children,

– 2:30pm: La famille Tangara , by Waouw Company, for school children.

– 5pm to 7:45pm: Entertainment village with AST, AMBO, les Boulistes, Chant pour chant and la Vire volte.

– 8pm: Ainsi va la joie , by Cie Tandem à Plumes

Make way for good humor with Ainsi va la joie, a colorful cabaret show that revives the spirit of fairground theater! Two merry troubadours embark the audience on their whimsical mission: to bring forth, cultivate? and sometimes even save the treasure that is joy. A generous, funny and touching moment that brings all generations together around the essential.

– 9:30pm: Charline and the girls concert

Photo and drawing exhibition La joie des Petites Bouilles .

Aperitif offered, with refreshments and snacks on site.

L’événement #1 Festival des Petites Bouilles à Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme