Fête de la Bière 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont

Fête de la Bière

56 Rue de Nervaise 2 ROUTE DE BAILLY Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La fête de la Bière est de retour !

Préparez-vous à passer une journée festive, conviviale et bien houblonnée

– Le matin balade moto sur réservation

– L’après-midi concerts et ambiance festive

Découverte de bières de quoi grignoter et partager avec de super foodtrucks. Les boutiques de la cave et de L’Anthurium seront ouverte pendant toute la journée pour vos achats et découvertes.

Que vous soyez motards, amateurs de bière, chineur ou simplement venus profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu !

Pensez à réserver votre place pour la balade moto.

On vous attend nombreux pour trinquer, chanter et passer un super moment ensemble !

La fête de la Bière est de retour !

Préparez-vous à passer une journée festive, conviviale et bien houblonnée

– Le matin balade moto sur réservation

– L’après-midi concerts et ambiance festive

Découverte de bières de quoi grignoter et partager avec de super foodtrucks. Les boutiques de la cave et de L’Anthurium seront ouverte pendant toute la journée pour vos achats et découvertes.

Que vous soyez motards, amateurs de bière, chineur ou simplement venus profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu !

Pensez à réserver votre place pour la balade moto.

On vous attend nombreux pour trinquer, chanter et passer un super moment ensemble ! .

56 Rue de Nervaise 2 ROUTE DE BAILLY Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France +33 7 82 93 75 33 lanthurium.association@gmail.com

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English :

The Beer Festival is back!

Get ready for a festive, friendly and hoppy day:

– Morning: motorcycle ride (reservation required)

– Afternoon: concerts and festive atmosphere

Beer tasting: nibbles and sharing with super foodtrucks. The cellar and L?Anthurium stores will be open all day for your purchases and discoveries.

Whether you’re a biker, a beer lover, a bargain hunter or just want to enjoy the atmosphere, everyone’s welcome!

Don’t forget to reserve your place on the motorcycle tour.

We look forward to seeing you there to drink, sing and have a great time together!

L’événement Fête de la Bière Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme