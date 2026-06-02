1 jour, 1 église Rue de l’Église Sommecaise
1 jour, 1 église Rue de l’Église Sommecaise mercredi 19 août 2026.
Sommecaise
1 jour, 1 église
Rue de l’Église Eglise Sommecaise Sommecaise Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Les bénévoles de l’association Un jour, une église se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public. .
Rue de l’Église Eglise Sommecaise Sommecaise 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté unjouruneeglise.yonne@gmail.com
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English : 1 jour, 1 église
L’événement 1 jour, 1 église Sommecaise a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !