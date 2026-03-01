1 JOUR 1 RANDO ENTRE MARCEVOL ET LE ROC DEL MORO

Arboussols Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-25 14:30:00

fin : 2026-05-25

2026-05-25

Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.

Jean-Marc Sirac vous emmène à la découverte du patrimoine d’Arboussols et Marcevol, entre art roman, curiosités géologiques et points de vue remarquables.

Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

As part of Azimunt week, dedicated to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.

Jean-Marc Sirac takes you on an exploration of the heritage of Arboussols and Marcevol, with its Romanesque art, geological curiosities and remarkable viewpoints.

L’événement 1 JOUR 1 RANDO ENTRE MARCEVOL ET LE ROC DEL MORO Arboussols a été mis à jour le 2026-03-05 par OTI CONFLENT CANIGO