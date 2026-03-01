1 JOUR 1 RANDO ENTRE MARCEVOL ET LE ROC DEL MORO Arboussols
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Dans le cadre de la semaine Azimunt, consacrée aux activités de pleine nature, l’Office de tourisme Conflent Canigó vous propose une semaine entièrement dédiée à la randonnée pédestre en Conflent.
Jean-Marc Sirac vous emmène à la découverte du patrimoine d’Arboussols et Marcevol, entre art roman, curiosités géologiques et points de vue remarquables.
Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
English :
As part of Azimunt week, dedicated to outdoor activities, the Conflent Canigó Tourist Office is offering a week entirely dedicated to hiking in Conflent.
Jean-Marc Sirac takes you on an exploration of the heritage of Arboussols and Marcevol, with its Romanesque art, geological curiosities and remarkable viewpoints.
L’événement 1 JOUR 1 RANDO ENTRE MARCEVOL ET LE ROC DEL MORO Arboussols a été mis à jour le 2026-03-05 par OTI CONFLENT CANIGO