RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Arboussols
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Arboussols samedi 6 juin 2026.
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE YOGA ET PATRIMOINE
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez vous initier au yoga, au sein du prieuré de Marcevol. Inspirez, expirez, et détendez-vous dans un cadre idyllique, entre vieilles pierres et vue sur le Canigó. Réservation obligatoire.
.
Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn yoga at Marcevol Priory. Breathe in, breathe out and relax in an idyllic setting, between ancient stones and views of the Canigó. Reservations essential.
L’événement RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE YOGA ET PATRIMOINE Arboussols a été mis à jour le 2026-02-12 par OTI CONFLENT CANIGO