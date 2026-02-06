RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Arboussols

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE YOGA ET PATRIMOINE

Arboussols Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

2026-06-06

Venez vous initier au yoga, au sein du prieuré de Marcevol. Inspirez, expirez, et détendez-vous dans un cadre idyllique, entre vieilles pierres et vue sur le Canigó. Réservation obligatoire.

Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

English :

Come and learn yoga at Marcevol Priory. Breathe in, breathe out and relax in an idyllic setting, between ancient stones and views of the Canigó. Reservations essential.

